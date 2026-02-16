Anupama Spoiler: पाखी को पैर की जूती बनाएगा दिवाकर, कर देगा पाई पाई को मोहताज

अनुपमा में होगी दिवाकर की एंट्री
रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. अनुपमा ने कीर्ति की पोल खोलकर वसुंधरा को सदमा दे दिया है. अब अनुपमा एक बार फिर से अपने घर में होने वले झगड़ों को संभालेगी. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा पराग को कीर्ति की वीडियो दिखाती है. इस वीडियो को देखकर वसुंधरा का पारा हाई हो जाती है. वसुंधरा फिर से कीर्ति को सपोर्ट करने की कोशिश करती है. हालांकि परिवार के बाकी लोग कीर्ति को घर से जाने के लिए बोल देते हैं. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है.