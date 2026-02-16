Anupama Spoiler: पाखी को पैर की जूती बनाएगा दिवाकर, कर देगा पाई पाई को मोहताज

1/8





अनुपमा में होगी दिवाकर की एंट्री रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. अनुपमा ने कीर्ति की पोल खोलकर वसुंधरा को सदमा दे दिया है. अब अनुपमा एक बार फिर से अपने घर में होने वले झगड़ों को संभालेगी. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा पराग को कीर्ति की वीडियो दिखाती है. इस वीडियो को देखकर वसुंधरा का पारा हाई हो जाती है. वसुंधरा फिर से कीर्ति को सपोर्ट करने की कोशिश करती है. हालांकि परिवार के बाकी लोग कीर्ति को घर से जाने के लिए बोल देते हैं. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है.

पाखी को लूट ले जाएगा दिवाकर सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, दिवाकर के कहने पर पाखी अपने सारे पैसे लेकर उसके पास पहुंच जाएगी. पाखी दिवाकर की कोटिंग सेंटर खोलने में मदद करने वाली है.

पाखी से झूठा वादा करेगा दिवाकर दिवाकर पाखी से शादी करने का झूठा वादा करने वाला है. पाखी दिवाकर पर आंख बंद करके भरोसा करेगी. बातों ही बातों में दिवाकर भी पाखी का हाथ पकड़ लेगा. पाखी को लगेगा कि दिवाकर अब उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा.

बापूजी का मूड होगा खराब बापूजी को पता चलेगा कि उनका एक दोस्त अस्पताल में भर्ती है. बापूजी ये बात अनुपमा को बताएंगे. ऐसे में अनुपमा बापूजी को उनके दोस्त से मिलने के लिए लेकर जाएगी.

कोठारी हाउस से वापस आएगी अनुपमा बापूजी की वजह से अनुपमा कोठारी हाउस छोड़ देगी. अनुपमा के पीछे पीछे राही भी शाह हाउस पहुंच जाएगी. वहीं प्रेरणा भी कोठारी हाउस से चली जाएगी. प्रेम उसे रोकने की कोशिश नहीं करेगा.

मां बनने के नाम से घबराएगी परी राजा की मां परी को मां बनने के लिए कहेगी. ये बात सुनकर परी को सदमा लग जाएगा. ये बात बोलने की वजह से राजा के मां बाप के बीच भी बहस हो जाएगी. वहीं पराग अपने बिजनेस पर ध्यान देने की कोशिश करेगा.

पाखी को धोखा देगा दिवाकर जल्द ही दिवाकर पाखी के पैसे लेकर भागने वाला है. पाखी शादी की तैयारी करती रह जाएगी. पाखी को पता चलेगा कि वो एक बार फिर से धोखे की शिकार हो गई है.

