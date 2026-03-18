Anupama Spoiler: पूरे जमाने की आंख में खटकेगी अनुपमा और दिग्विजय की दोस्ती, राही के सीने पर लोटेंगे सांप

सीरियल अनुपमा की कहानी में आने वाला है बड़ा बदलाव
सीरियल अनुपमा की कहानी में माही और गौतम के बीच झगड़े शुरू हो चुके हैं. माही और गौतम ने जो पाप किए थे अब उसका फल पाने का समय आ चुका है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा दिग्विजय की लेट आने की वजह से डांट खाती है. वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे में माही गौतम पर भड़क जाती है. माही दावा करती है कि गौतम पूरी तरह से बदल गया है. ऐसे में गौतम भी माही को जलील करना शुरू कर देता है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है जिसे देखकर आप भी अपना माथा पीट लेंगे.