Anupama Spoiler: पूरे जमाने की आंख में खटकेगी अनुपमा और दिग्विजय की दोस्ती, राही के सीने पर लोटेंगे सांप

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सीरियल अनुपमा की कहानी में आने वाला है बड़ा बदलाव सीरियल अनुपमा की कहानी में माही और गौतम के बीच झगड़े शुरू हो चुके हैं. माही और गौतम ने जो पाप किए थे अब उसका फल पाने का समय आ चुका है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा दिग्विजय की लेट आने की वजह से डांट खाती है. वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे में माही गौतम पर भड़क जाती है. माही दावा करती है कि गौतम पूरी तरह से बदल गया है. ऐसे में गौतम भी माही को जलील करना शुरू कर देता है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है जिसे देखकर आप भी अपना माथा पीट लेंगे.

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पूरा दिन कड़ी मेहनत करेगी अनुपमा सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अनुपमा कड़ी मेहनत करके पैसे कमाने की कोशिश करने वाली है. इस दौरान अनुपमा बाकी औरतों के साथ मस्ती करेगी.

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धक्के देकर बाहर निकाली जाएगी अनुपमा काम करने के बाद भी अनुपमा को पैसे नहीं मिलेंगे. उल्टा अनुपमा को घर से धक्के देकर बाहर कर दिया जाएगा. ऐसे में अनुपमा वापस घर आकर दिग्विजय के लिए खाना बनाएगी.

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गौतम को रंगे हाथ पकड़ेगी प्रेरणा माही और गौतम की लड़ाई के बीच प्रेरणा के सामने एक बड़ा राज खुल जाएगा. प्रेरणा देखेगी कि गौतम किसी और लड़की के साथ नैन मटक्का लड़ा रहा है. ऐसा होते ही प्रेरणा ये बात प्रेम को बताएगी.

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माही और गौतम के बीच होगी फिर से लड़ाई किसी दूसर लड़की की वजह से माही और गौतम के बीच में फिर से लड़ाई होने वाली है. माही और गौतम की लड़ाई राही और प्रेम के लिए सिरदर्द बन जाएगी.

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राही को पड़ने वाले हैं जमकर जूते वसुंधरा को राही अपनी पहली सैलेरी देने वाली है. चेक अपे हाथमें देखकर वसुंधरा राही को घूरेगी. इस दौरान वसुंधरा परिवार के सामने राही को जलील करने वाली है. वसुंधरा चेक को कागज का टुकड़ा बताएगी.

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प्रेम की जीत का जश्न मनाएगी वसुंधरा वसुंधरा को पता चलेगा कि प्रेम को कॉन्ट्रैक्ट मिला है. ऐसे में वसुंधरा राही को नजरअंदाज करके प्रेम की खुशी मनाएगी. वसुंधरा दावा करेगी कि उसके पोते ने ज्यादा बड़ा काम किया है.

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