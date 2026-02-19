Anupama Spoiler: कोठारी परिवार के मुंह पर कालिख पोतेगा गौतम, अब किसकी की खटिया खड़ी करेगी अनुपमा

अनुपमा की कहानी में फिर आने वाला है भूचाल
रुपाली गांगुली का सीरियल अनुपमा टीआरपी में एक बार फिर से गोते लगा रहा है. नागिन 7 और क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने एक बार फिर से सीरियल अनुपमा को परेशान करना शुरू कर दिया है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा बापूजी के साथ उनके दोस्तों से मुलाकात करती है. पुराने दिन याद करते हुए बापूजी काफी इमोशनल हाते हैं. इस दौरान बापूजी का दोस्त उनको बताता है कि कैसे उनके बेटे और बहू ने उनका ये हाल किया है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बवाल खड़ा होने वाला है.