Anupama Spoiler: कोठारी परिवार के मुंह पर कालिख पोतेगा गौतम, अब किसकी की खटिया खड़ी करेगी अनुपमा

1/8





अनुपमा की कहानी में फिर आने वाला है भूचाल रुपाली गांगुली का सीरियल अनुपमा टीआरपी में एक बार फिर से गोते लगा रहा है. नागिन 7 और क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने एक बार फिर से सीरियल अनुपमा को परेशान करना शुरू कर दिया है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा बापूजी के साथ उनके दोस्तों से मुलाकात करती है. पुराने दिन याद करते हुए बापूजी काफी इमोशनल हाते हैं. इस दौरान बापूजी का दोस्त उनको बताता है कि कैसे उनके बेटे और बहू ने उनका ये हाल किया है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बवाल खड़ा होने वाला है.

2/8





दिवाकर की वजह से पाखी पर भड़केगी अनुपमा सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अनुपमा को पता चलेगा कि पाखी ने कैसे अपने रुपए दिवाकर पर लुटा दिए हैं. ये बात जानकर अनुपमा पाखी की क्लास लगाएगी.

3/8





पाखी करने वाली है बगावत पाखी अपनी मां के खिलाफ जाकर दिवाकर का साथ देने वाली है. पाखी बिना किसी को बताए शादी करने का फैसला करने वाली है. हालांकि ऐन मौके पर दिवाकर पाखी को धोखा देकर जाएगा.

Advertisement

4/8





बापूजी के दोस्त के बेटे को सबक सिखाएगी अनुपमा अनुपमा दुबई की बिजेसवूमन बनकर बापूजी के दोस्त के घर जाने वाली है. यहां पर अनुपमा अपने रुपए पैसे का खूब रौब झाड़ती नजर आएगी. सभी लोग अनुपमा के झांसे में आ जाएंगे.

5/8





पराग को कंगाल करेगा गौतम पराग अपने घर में बैठकर अपने बिजनेस के गुणगान करने वाला है, दूसरी तरफ गौतम उनकी तिजोरी को साफ करने वाला है. गौतम चुपके से वसुंधरा की सारी ज्वैलरी चुरा लेगा.

6/8





जमकर नौटंकी करने वाली है माही अचानक ही राही तिजोरी वाले कमरे में जाएगी. राही को रोकने के लिए माही गिरने की नौटंकी करने वाली है. माही राही को रोकने के लिए खूब ड्रामा करेगी. ऐसे में राही माही को जलील करेगी.

Advertisement

7/8





राही को लगने वाली है इस बात की भनक राही को लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है. वहीं पराग भी परिवार से पूछेगा कि सुबह से माही और गौतम क्यों नजर नहीं आ रहे हैं. इसी बीच राही को पता चलेगा कि घर की सारी ज्वैलरी गायब हो गई है.

8/8



