Anupama Spoiler: बुढ़ापे में फिर बदनाम होगी अनुपमा, किरदार पर कीचड़ उछालेंगे लोग

सीरियल अनुपमा की कहानी में मचेगा बवाल
सीरियल अनुपमा की कहानी में इस समय एक के बाद एक बड़े बदलाव आ रहे हैं. अनुपमा दिग्विजय के घर में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है. सीरियल अनुपमा की कहानी में अब तक आपने देखा, लेट आने की वजह से दिग्विजय अनुपमा पर भड़क जाता है. दूसरी तरफ प्रेरणा गौतम को किसी और लड़की के साथ देख लेती है. प्रेरणा ये बात प्रेम को बताने का फैसला करती है. दूसरी तरफ वसुंधरा एक बार फिर से राही के पीछे पड़ जाती है. राही के चेक का वसुंधरा मजाक बनाती है और प्रेम की तारीफ करती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है.