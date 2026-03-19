Anupama Spoiler: बुढ़ापे में फिर बदनाम होगी अनुपमा, किरदार पर कीचड़ उछालेंगे लोग

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सीरियल अनुपमा की कहानी में मचेगा बवाल सीरियल अनुपमा की कहानी में इस समय एक के बाद एक बड़े बदलाव आ रहे हैं. अनुपमा दिग्विजय के घर में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है. सीरियल अनुपमा की कहानी में अब तक आपने देखा, लेट आने की वजह से दिग्विजय अनुपमा पर भड़क जाता है. दूसरी तरफ प्रेरणा गौतम को किसी और लड़की के साथ देख लेती है. प्रेरणा ये बात प्रेम को बताने का फैसला करती है. दूसरी तरफ वसुंधरा एक बार फिर से राही के पीछे पड़ जाती है. राही के चेक का वसुंधरा मजाक बनाती है और प्रेम की तारीफ करती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है.

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दिग्विजय के लिए खाना बनाएगी अनुपमा सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, दिग्विजय का नौकर बीमार पड़ जाएगा. ऐसे में अनुपमा दिग्विजय के लिए ढ़ेर सारा खाना बनाने वाली है. दिग्विजय के खिलाफ जाते हुए अनुपमा किचेन में जाएगी.

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अनुपमा की तारीफ नहीं कर पाएगा दिग्विजय खाना खाते ही दिग्विजय का दिल खुश हो जाएगा. हालांकि दिग्विजय ये बात किसी से नहीं कहने वाला है. अनुपमा भी अपना मन मसोसकर रह जाएगी. वो देविका की बेटी का जन्मदिन मनाने की तैयारी करेगी.

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माही और गौतम की होगी लड़ाई माही वसुंधरा के साथ काम करने का ऐलान करने वाली है. ऐसा होते ही गौतम माही पर भड़क जाएगा. गौतम दावा करेगा कि वो माही को घर से कहीं नहीं जाने देगा.

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अनुपमा को तेवर दिखाएगा दिग्विजय अनुपमा दिग्विजय से दोबारा कैफे चलाने के लिए कहेगी. ये बात सुनकर दिग्विजय भड़कने वाला है. दिग्विजय दावा करेगा कि अनुपमा को अपने काम से काम रखा चाहिए, वरना वो उसे घर से निकाल देगा.

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राही की तारीफ करेगी प्रेरणा प्रेरणा परिवार के सामने राही की तारीफ करने वाली है. प्रेरणा की ये हरकत वसुंधरा को पसंद नहीं आएगी. जल्द ही अनुपमा को पता चलेगा कि दिग्विजय की बेटी अपने पिता को कैसे खुश देखना चाहती थी.

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अनुपमा और दिग्विजय की होगी दोस्ती अनुपमा, दिग्विजय से दोबारा कैफे खोलने के लिए कहने वाली है. ऐसा होते ही अनुपमा सारे कैफे की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेगी. इस दौरान अनुपमा और दिग्विजय की दोस्ती भी होने वाली है.

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