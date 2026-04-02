Anupama Spoiler: गौतम को कोर्ट में घसीटेगी राही, अपने दामाद के खिलाफ जहर उगलेगी वसुंधरा

सीरियल अनुपमा में फिर फंसने वाली है अनुपमा
सीरियल अनुपमा कब क्या हो जाए ये तो भगवान भी नहीं बता सकता. बीते 5 सालों में अनुपमा पता नहीं कितने लोगों को दुश्मन बना चुकी है. अनुपमा ने तो गोवा को भी नहीं छोड़ा. गोवा में अनुपमा किसी न किसी बात को लेकर रोती ही रहती है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, दिग्विजय और अनुपमा टोनी का पीछा करते हैं. इस दौरान उनको पता चल जाता है कि जयु कहां हैं. वहीं बंद कमरे में जयु की तबियत खराब हो जाती है. दिग्विजय और अनुपमा जयु की जान बचाते हैं. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है.