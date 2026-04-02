Anupama Spoiler: गौतम को कोर्ट में घसीटेगी राही, अपने दामाद के खिलाफ जहर उगलेगी वसुंधरा

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सीरियल अनुपमा में फिर फंसने वाली है अनुपमा सीरियल अनुपमा कब क्या हो जाए ये तो भगवान भी नहीं बता सकता. बीते 5 सालों में अनुपमा पता नहीं कितने लोगों को दुश्मन बना चुकी है. अनुपमा ने तो गोवा को भी नहीं छोड़ा. गोवा में अनुपमा किसी न किसी बात को लेकर रोती ही रहती है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, दिग्विजय और अनुपमा टोनी का पीछा करते हैं. इस दौरान उनको पता चल जाता है कि जयु कहां हैं. वहीं बंद कमरे में जयु की तबियत खराब हो जाती है. दिग्विजय और अनुपमा जयु की जान बचाते हैं. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है.

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जयु की हालत देखकर रोएगी अनुपमा सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, जयु की हालत धूल की वजह से खराब हो जाएगी, ऐसे में दिग्विजय और अनुपमा जयु को लेकर अस्पताल जाएंगे. यहां पर अनुपमा खूब आंसू बहाएगी.

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दिग्विजय को आएगा अपना अतीत याद जयु की हालत देखकर दिग्विजय को अपनी बेटी याद आने वाली है. दिग्विजय अनुपमा के जाते ही आंसू बहाना शुरू कर देगा. दिग्विजय को याद आएगा कि कैसे अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी बेटी मर गई.

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अनुपमा की मदद करने का फैसला करेगा दिग्विजय दिग्विजय गायु का इलाज करवाने का फैसला करने वाला है. अनुपमा की हालत देखकर दिग्विजय का दिल पसीज जाएगा. वहीं इस बात से अनजान अनुपमा पैसे का इंतजाम करने के लिए घर से निकलेगी.

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जयु को धमकी देगी रोजी अस्पताल में अपना इलाज करवा रही जयु को रोजी धमकी देने वाली है. इस काम को अंजाम देने के लिए रोजी डॉक्टर बनकर जाएगी. वो दावा करेगी कि अगर जयु ने अनुपमा को कुछ बताया तो वो उसे भी उस जगह पर बंद कर देगी.

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गौतम को जलील करेगी वसुंधरा अपनी नाती के गायब होते ही वसुंधरा का खून खौल जाएगा. वसुंधरा परिवार के सामने गौतम को गलत बताने वाली है. ऐसा होते ही परिवार के लोग गौतम को जलील करेंगे.

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गौतम को कोर्ट ले जाने की धमकी देगी राही राही दावा करेगी कि वो बच्ची का ध्यान न रख पाने के जुर्म में गौतम को कोर्ट में घसीटेगी. वहीं परिवार के बाकी लोग भी गौतम पर भड़क जाएंगे. दूसरी तरफ बा जस्सी से लड़ाई करने वाली है.

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