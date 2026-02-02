Anupama Spoiler: अब होगा कमबैक... पराग की जिंदगी में फरिश्ता बनकर आएगा ये शख्स, कोठारी हाउस में होगी नोटों की बारिश

अनुपमा की कहानी में कमबैक करेगा पराग
रुपाली गांगुली के धांसू सीरियल अनुपमा की कहानी में बवाल मचा हुआ है. अनुपमा ने ठान ली है कि वो रजनी को एक्सपोज करके रहेगी. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा को पता चल जाता है कि रजनी क्या करने की कोशिश कर रही है. वरुण से बात करने के बाद अनुपमा रजनी को सबक सिखाने का फैसला करती है. अनुपमा भूत बनकर रजनी को डराती है. डर के मारे रजनी अनुपमा सारा सच उगल देती है. रजनी के खिलाफ सबूत मिलते ही अनुपमा गायब हो जाती है. दूसरी तरफ भारती और वरुण चॉलवालों से माफी मांगने वाला है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा धमाका होने वाला है.