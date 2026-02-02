Anupama Spoiler: अब होगा कमबैक... पराग की जिंदगी में फरिश्ता बनकर आएगा ये शख्स, कोठारी हाउस में होगी नोटों की बारिश

1/8





अनुपमा की कहानी में कमबैक करेगा पराग रुपाली गांगुली के धांसू सीरियल अनुपमा की कहानी में बवाल मचा हुआ है. अनुपमा ने ठान ली है कि वो रजनी को एक्सपोज करके रहेगी. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा को पता चल जाता है कि रजनी क्या करने की कोशिश कर रही है. वरुण से बात करने के बाद अनुपमा रजनी को सबक सिखाने का फैसला करती है. अनुपमा भूत बनकर रजनी को डराती है. डर के मारे रजनी अनुपमा सारा सच उगल देती है. रजनी के खिलाफ सबूत मिलते ही अनुपमा गायब हो जाती है. दूसरी तरफ भारती और वरुण चॉलवालों से माफी मांगने वाला है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा धमाका होने वाला है.

चॉल तोड़ने जाएगी रजनी सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, रजनी चॉल तोड़ने के लिए अपने लोगों के साथ पहुंच जाएगी. इसी बीच अनुपमा रजनी के सामने पहुंच जाएगी. अनुपमा को देखकर रजनी को सदमा लग जाएगा.

रजनी को सबक सिखाएगी अनुपमा अनुपमा सबके सामने रजनी को जलील करने वाली है. अनुपमा दावा करेगी कि अपनी कुर्सी के बिना रजनी की कोई औकात नहीं है. अनुपमा रजनी को चॉल को हाथ तक नहीं लगाने देगी.

रजनी का प्लान होगा फेल वरुण कोर्ट में साबित कर देगा कि रजनी ने अनुपमा को धोखा दिया है. इसी के साथ रजनी का प्लान फ्लॉप हो जाएगा. रजनी को पुलिस पकड़ ले जाएगी. अनुपमा जीत का जश्न मनाने वाली है.

इलेक्शन लड़ने वाली है अनुपमा रजनी की वजह से अनुपमा फेमस होने वाली है. अनुपमा के फेम को देखकर रजनी की पार्टी उसकी सहेली को टिकिट देने वाली है. जल्द ही अनुपमा मुंबई में चुनाव लड़ने वाली है.

रजनी का होगा पत्ता साफ वरुण की वजह से रजनी जेल जाने वाली है. इसी के साथ रजनी का पॉलिटिकल करियर तबाह होने वाला है. रजनी अपनी जिंदगी का बाकी समय जेल में बचाने वाली है.

पराग की मदद करेगा वरुण

