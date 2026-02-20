Anupama Spoiler: माही और गौतम के जाल में बुरा फंसेगी राही, हाथों में लगेंगी हथकड़ियां

1/8





अनुपमा की कहानी में अनुपमा फिर बनेगी जासूस रुपाली गांगुली का सीरियल अनुपमा टीआरपी में फिर औंधे मुंह जा गिरा है. शो की रेटिंग लगातार गिर रही है. ऐसे में सीरियल अनुपमा के मेकर्स कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए खूब पापड़ बेल रहे हैं. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा कीर्ति को सबक सिखाने के बाद अब घर वापस चली जाती है. यहां पर अनुपमा को पता चलता है कि बापूजी का दोस्त बीमार है. अनुपमा बापूजी के साथ उनके दोस्त से मिलने जाती है. अब अनुपमा को समझ आ गया है कि बापूजी के दोस्त अपने बच्चों की वजह से परेशान हैं. ऐसे में अनुपमा ने एक बार फिर से जासूस बनने की कसम खा ली है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है.

2/8





बापूजी के साथ टीना के घर में जाएगी अनुपमा सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, मनप्रीत का हालचाल लेने के लिए अनुपमा बापूजी के साथ टीना के घर जाने का फैसला करती है. बापूजी और अनुपमा चोरीछिपे इनके घर जाते हैं.

3/8





मनप्रीत से मुलाकात करेगी अनुपमा अनुपमा खिड़की के रास्ते टीना के घर में घुस जाएगी, आपको जानकर हैरानी होगी कि टीना अपने घर में अनुपमा को देख ही नहीं पाएगी. ऐसे में अनुपमा मनप्रीत से मुलाकात करके वापस आ जाएगी.

Advertisement

4/8





पाखी दिखाएगी ईशानी को तेवर दिवाकर की मदद करने के बाद पाखी के हौसले सातवें आसमान पर पहुंच जाएंगे. पाखी को लगने लगेगा कि वो जल्द ही शादी करने वाली है. ऐसे में पाखी ईशानी को भी तेवर दिखाएगी.

5/8





मनप्रीत बहाने वाली है जमकर आंसू अनुपमा से मुलाकात होते ही मनप्रीत खूब आंसू बहाने वाली है. मनप्रीत का देखकर अनुपमा का भी दिल पसीज जाएगा. अनुपमा फैसला करेगी कि वो टीना को सब सिखाकर ही दम लेगी.

6/8





मनप्रीत की मदद करने के लिए नया खेल खलेगी अनुपमा मनप्रीत को टीना के घर से बाहर निकालने के लिए अनुपमा एक नया खेल खेलने वाली है. अनुपमा एक बिजेसवूमन बनकर टीना से मुलाकात करेगी. बापूजी भी अनुपमा के साथ इस प्लान में शामिल होने वाले हैं.

Advertisement

7/8





रातों रात करोड़पति बनेंगे बापूजी बापूजी और अनुपमा टीना और उसके निकम्मे पति को रुपए पैसे का लालच देने वाले हैं. ऐसे में दोनों अनुपमा और बापूजी को अपने घर में जगह दे देंगे. जिसके बाद अनुपमा मनप्रीत से मिलेगी.

8/8



