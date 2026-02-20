Anupama Spoiler: माही और गौतम के जाल में बुरा फंसेगी राही, हाथों में लगेंगी हथकड़ियां

अनुपमा की कहानी में अनुपमा फिर बनेगी जासूस
रुपाली गांगुली का सीरियल अनुपमा टीआरपी में फिर औंधे मुंह जा गिरा है. शो की रेटिंग लगातार गिर रही है. ऐसे में सीरियल अनुपमा के मेकर्स कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए खूब पापड़ बेल रहे हैं. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा कीर्ति को सबक सिखाने के बाद अब घर वापस चली जाती है. यहां पर अनुपमा को पता चलता है कि बापूजी का दोस्त बीमार है. अनुपमा बापूजी के साथ उनके दोस्त से मिलने जाती है. अब अनुपमा को समझ आ गया है कि बापूजी के दोस्त अपने बच्चों की वजह से परेशान हैं. ऐसे में अनुपमा ने एक बार फिर से जासूस बनने की कसम खा ली है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है.