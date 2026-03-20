Anupama Spoiler: अपने पति परमेश्वर को छठी का दूध याद दिलाएगी माही, कैंची की तरह चलेगी जबान

सीरियल अनुपमा में फिर होने वाला है तलाक
सीरियल अनुपमा की कहानी समय के साथ दिलचस्प हो चुकी है. गोवा में अनुपमा अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रही है. अनुपमा के पास पैसे नहीं हैं. ऐसे में अनुपमा नौकरी पाने के लिए तड़प रही है.
Anupama Spoiler 20 March 2026: रुपाली गांगुली के जानेमाने सीरियल अनुपमा की कहानी में माही और गौतम की जिंदगी में एक बड़ा भूचाल आने वाला है. ऐसा होते ही कोठारी परिवार में भी हंगामा शुरू हो जाएगा.
सीरियल अनुपमा की कहानी समय के साथ दिलचस्प हो चुकी है. गोवा में अनुपमा अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रही है. अनुपमा के पास पैसे नहीं हैं. ऐसे में अनुपमा नौकरी पाने के लिए तड़प रही है.
सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, माही गौतम को भुलाने के लिए अपने काम पर फोकस करने वाली है. माही की ये हरकत गौतम को जरा भी पसंद नहीं आएगा.
गौतम को लगेगा कि माही को कुछ पता नहीं चलेगा. हालांकि माही को गौतम को शक होने लग जाएगा. इसी बीच प्रेरणा माही से बात करेगी. प्रेरणा माही के जमकर कान भरने वाली है.
माही और गौतम के तलाक का ड्रामा शुरू होने वाला है. माही गौतम को तलाक देने से साफ इनकार कर देगी. माही को पता चलेगा कि गौतम का किसी के साथ चक्कर चल रहा है.
दिग्विजय को बार बार याद आएगा कि उसकी बेटी उसकी वजह से चली गई. दिग्विजय को इस बात का बड़ा अफसोस होगा. अनुपमा समझने की कोशिश करेगी कि दिग्विजय के दिमाग में चल क्या रहा है.
दिग्विजय सुबह की सैर के लिए घर से निकलता है. इस दौरान मोहल्ले के लोग दिग्विजय को ताने कसने वाले हैं. लोग कहेंगे कि दिग्विजय बदल गया है. दिग्विजय सबकी बात सुनने वाला है.
अपनी बेटी को याद कर करके दिग्विजय अपनी तबियत खराब करने वाली है. दिग्विजय अचाक ही मेज से टकराकर गिर जाएगा. दिग्विजय के चोट लगते ही अनुपमा दौड़ लगा देगी.
दिग्विजय के चोट लगते ही अनुपमा परेशान होने वाली है. अनुपमा दिग्विजय को संभालने वाली है. ऐसे में अनुपमा, दिग्विजय को अपना कैफे दोबारा शुरू करने की कोशिश करने वाली है.
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