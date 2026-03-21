Anupama Spoiler: एक बार फिर से लात मारकर नौकरी से निकाली जाएगी अनुपमा, पाई पाई को होगी मोहताज

सीरियल अनुपमा में फिर आएगी अनुपमा की शामत
सीरियल अनुपमा में इस समय अनुपमा दिग्विजय के पागलपन का सामना कर रही है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, देविका की बेटी दिग्विजय की डायरी गायब कर देती है. जल्द ही अनुपमा को पता चलता है कि ये डायरी दिग्विजय की मरी हुई बेटी है. उसकी आखिरी इच्छा पढ़कर अनुपमा इमोशनल हो जाती है. दूसरी तरफ डायरी गायब होते ही दिग्विजय बौखला जाता है. डायरी तलाशने के चक्कर में दिग्विजय अपने ही घर में आग लगा देता है. इसी बीच दिग्विजय और अनुपमा की कहानी में एक और नया मोड़ आने वाला है.