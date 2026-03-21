Anupama Spoiler: एक बार फिर से लात मारकर नौकरी से निकाली जाएगी अनुपमा, पाई पाई को होगी मोहताज

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सीरियल अनुपमा में फिर आएगी अनुपमा की शामत सीरियल अनुपमा में इस समय अनुपमा दिग्विजय के पागलपन का सामना कर रही है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, देविका की बेटी दिग्विजय की डायरी गायब कर देती है. जल्द ही अनुपमा को पता चलता है कि ये डायरी दिग्विजय की मरी हुई बेटी है. उसकी आखिरी इच्छा पढ़कर अनुपमा इमोशनल हो जाती है. दूसरी तरफ डायरी गायब होते ही दिग्विजय बौखला जाता है. डायरी तलाशने के चक्कर में दिग्विजय अपने ही घर में आग लगा देता है. इसी बीच दिग्विजय और अनुपमा की कहानी में एक और नया मोड़ आने वाला है.

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गौतम को रंगे हाथ पकड़ेगी प्रेरणा सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, प्रेरणा एक बार फिर से गौतम को किसी लड़की के साथ देखने वाली है. इस बार प्रेरणा गौतम की पल खोलने का फैसला करेगी.

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माही के सामने खुलेगी गौतम की पोल प्रेरणा बिना देर किए माही को गौतम के अफेयर के बारे में बता देगी. पहले तो माही को यकीन नहीं होगा. बाद में सच बाहर आने के बाद माही का पारा सातवें आसमान पर जाने वाला है.

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माही और गौतम की वजह से हंगामा चोरी पकड़ी जाते ही माही और गौतम के बीच खूब झगड़ा होने वाला है. जो माही और गौतम मिलकर राही को तबाह करना चाहते थे, वो अब खुद के तलाक की तैयारी करेंगे.

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दिग्विजय से माफी मांगेगी अनुपमा दिग्विजय को बुरी तरह से रोता देखकर अनुपमा सहम जाएगी. अनुपमा बिना देर किए दिग्विजय से माफी मांगने वाली है. अनुपमा दावा करेगी कि अब से उसके सामान को कोई हाथ नहीं लगाएगा.

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दिग्विजय का गुस्सा होने वाला है शांत अनुपमा की बातें सुनकर दिग्विजय का गुस्सा शांत होने वाला है. अनुपमा दिग्विजय के सामने देविका की बेटी से उठक बैठक भी लगवाने वाली है. अनुपमा का हाल देखकर दिग्विजय चुप रह जाएगा.

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अनुपमा को फिर आएगी अनुज की याद दिग्विजय का हाल देखकर अनुपमा को अनुज की याद आएगी. अनुपमा को ध्यान आएगा कि कैसे छोटी अनु के माया के साथ जाने की वजह से अनुज टूटकर बिखर गया था.

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