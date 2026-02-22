Anupama Spoiler: टीना को अपने पैर की जूती बनाएगी अनुपमा, चुन-चुनकर लेगी बदला

1/8





अनुपमा में तांडव करेगी अनुपमा रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा में जल्द ही एक बड़ा बदलाव आने वाला है. अनुपमा बापूजी के साथ उनके दोस्त से मिलने आई है. अनुपमा को पता चलता है कि बापूजी का दोस्त अपने बेटे की वजह से खून के आंसू रो रहा है. ऐसे में अनुपमा उनकी मदद करने का फैसला करती है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा एक औरत से टकराती है. अनुपमा समझ नहीं पाती है कि ये औरत और बच्चा दिवाकर का है. दिवाकर अनुपमा के सामने अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता है. दूसरी तरफ ईशानी को दिवाकर के बारे में पता चल जाता है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बदलाव आने वाला है.

2/8





ईशानी का होने वाला है दिमाग खराब सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, ईशानी फोन करके अनुपमा को दिवाकर के बारे में बताने वाली है. अनुपमा ईशानी को शांत कहकर दिवाकर का पीछा करने के लिए कहेगी.

3/8





मंदिर में शिवरात्रि मनाएगी अनुपमा ईशानी से बात करने के बाद अनुपमा शिव मंदिर जाने वाली है. अनुपमा मंदिर में शिवरात्रि का त्योहार मनाएगी. इस दौरान अनुपमा अपने परिवार के लिए भगवान से दुआ करेगी.

4/8





टीना के घर पहुंचेगी अनुपमा अनुपमा बापूजी के साथ टीना के घर जाने वाली है. अनुपमा अपना हुलिया बदलकर टीना के घर पहुंच जाएगी. अनुपमा बताएगी कि वो दुबई से आई है और उनके नाम अपने घर की प्रॉपर्टी करना चाहती है.

5/8





अनुपमा को कम आंकेगी टीना अपने मामा यानी बापूजी की बातें सुनकर टीना और उसका पति खुश हो जाएगा. ऐसे में टीना अनुपमा को बेवकूफ बनाने की कोशिश करने वाली है. टीना अनुपमा के जाल में फंस जाएगी.

6/8





मनप्रीत के हाल देखकर अनुपमा को आएगा गुस्सा अनुपमा देखेगी कि टीना मनप्रीत को सूखी रोटी खिला रही है. मनप्रीत का हाल देखकर अनुपमा का पारा हाई हो जाएगा. अनुपमा बिना देर किए टीना को अपने पास बुलएगी.

7/8





टीना को ये धमकी देगी अनुपमा मनप्रीत के सामने अनुपमा टीना की लताड़ लगाएगी. अनुपमा कहेगी कि वो अपनी प्रॉपर्टी किसी ऐसे शख्स को हीं दे सकती जो अपने माता पिता की जरा सा भी इज्जत नहीं करता.

8/8



