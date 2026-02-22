Anupama Spoiler: टीना को अपने पैर की जूती बनाएगी अनुपमा, चुन-चुनकर लेगी बदला

अनुपमा में तांडव करेगी अनुपमा
रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा में जल्द ही एक बड़ा बदलाव आने वाला है. अनुपमा बापूजी के साथ उनके दोस्त से मिलने आई है. अनुपमा को पता चलता है कि बापूजी का दोस्त अपने बेटे की वजह से खून के आंसू रो रहा है. ऐसे में अनुपमा उनकी मदद करने का फैसला करती है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा एक औरत से टकराती है. अनुपमा समझ नहीं पाती है कि ये औरत और बच्चा दिवाकर का है. दिवाकर अनुपमा के सामने अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता है. दूसरी तरफ ईशानी को दिवाकर के बारे में पता चल जाता है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बदलाव आने वाला है.