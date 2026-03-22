Anupama Spoiler: मदद करने के चक्कर अपनी हड्डियां तुड़वाएगी अनुपमा, भरेगा माही के पाप का घड़ा

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सीरियल अनुपमा में आने वाली है बड़ी तबाही रुपाली गांगुली के सुपरहिट सीरियल अनुपमा में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. अनुपमा को गोवा में नौकरी मिल चुकी है. वहीं दिग्विजय अनुपमा की वजह से गम के सागर में डूब चुका है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, प्रेरणा माही को बता देती है कि गौतम का किसी के साथ चक्कर चल रहा है. माही सच जानकर भड़क जाती है. दूसरी तरफ अनुपमा दिग्विजय से डायरी के लिए माफी मांगती है. दिग्विजय अनुपमा को एक बार फिर से दूर रहने के लिए चेतावनी देता है. अनुपमा के जाने के बाद दिग्विजय आंसू बहाता है. दिग्विजय का हाल देखकर अनुपमा को अनुज की याद आती है. इसी बीच दिग्विजय की जिंदगी में एक और ड्रामा शुरू होने वाला है.

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प्रेम के साथ रोमांस करेगी राही सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, राही अपने कमरे में तैयार होगी. ऐसे में प्रेम उसकी मदद करने वाला है. इस दौरान प्रेम और राही को साथ समय बिताने के लिए मिलने वाला है.

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रोजी बनेगी अनुपमा के लिए सिरदर्द अनुपमा अपनी नौकरी के पहले दिन जाएगी. यहां रोजी अनुपमा के पीछे पड़ने वाली है. पहले ही दिन होटल में मेहमान अनुपमा को चोर बताना शुरू कर देंगे. वहीं अनुपमा चुप चाप सारी बातें सुनेगी.

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माही और गौतम का होने वाला है झगड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात सुनते ही माही और गौतम का झगड़ा होने वाला है. माही दावा करेगी कि वो गौतम को सबक सिखाकर रहेगी. माही की वजह से गौतम को घर छोड़कर जाना पड़ जाएगा.

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दिग्विजय करने वाला है बड़ा फैसला दिग्विजय फैसला करेगा कि वो अपनी बेटी की आखिरी विश पूरी करेगा. ये बात दिग्विजय अनुपमा को बताएगा. दिग्विजय का दोस्त भी उसे सपोर्ट करने वाला है.

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बाथरूम में बंद होगी अनुपमा रोजी अनुपमा को काम के बहाने से बाथरुम में बंद कर देगी. रात होने के बाद भी अनुपमा घर नहीं पहुंचेगी. ऐसे में गायू दिग्विजय से मदद मांगेगी. दिग्विजय होटल में जाकर अनुपमा को बचाएगा.

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अनुपमा के साथ होगा एक और हादसा इसी बीच अनुपमा के साथ एक हादसा होने वाला है. होटल में काम करते करते अनुपमा के पैर में चोट लग जाएगी. इस हादसे की वजह से अनुपमा की नौकरी उसके हाथ से जाने वाली है.

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