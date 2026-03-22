Anupama Spoiler: मदद करने के चक्कर अपनी हड्डियां तुड़वाएगी अनुपमा, भरेगा माही के पाप का घड़ा

सीरियल अनुपमा में आने वाली है बड़ी तबाही
रुपाली गांगुली के सुपरहिट सीरियल अनुपमा में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. अनुपमा को गोवा में नौकरी मिल चुकी है. वहीं दिग्विजय अनुपमा की वजह से गम के सागर में डूब चुका है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, प्रेरणा माही को बता देती है कि गौतम का किसी के साथ चक्कर चल रहा है. माही सच जानकर भड़क जाती है. दूसरी तरफ अनुपमा दिग्विजय से डायरी के लिए माफी मांगती है. दिग्विजय अनुपमा को एक बार फिर से दूर रहने के लिए चेतावनी देता है. अनुपमा के जाने के बाद दिग्विजय आंसू बहाता है. दिग्विजय का हाल देखकर अनुपमा को अनुज की याद आती है. इसी बीच दिग्विजय की जिंदगी में एक और ड्रामा शुरू होने वाला है.