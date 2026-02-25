Anupama Spoiler: अनुपमा के परिवार में फिर दस्तक देने वाली है मौत, घर में पसरेगा मातम

1/8





अनुपमा में आखिर कटने वाला है कौन सा बवाल रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा में इस समय एक नई कहानी चल रही है. अनुपमा टीना और अर्जुन को सबक सिखाने निकल गई है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा अमीर बनकर टीना के घर में एंट्री कर लेती है. अनुपमा टीना और अर्जुन को सपने दिखाती है कि वो अपनी सारी जमीन जायदाद उन दोनों को देने आई है. इस काम में बापूजी अनुपमा की मदद करते हैं. टीना और अर्जुन अनुपमा के जाल में फंस जाते है. आते ही अनुपमा अपना गेम खेलना शुरू कर देती है. इसी बीच टीना और अर्जुन की जिंदगी में एक और भूचाल आने वाला है.

टीना की जेब से गहने निकलवाएगी अनुपमा सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, बातों ही बातों में अनुपमा टीना से उसकी सास के गहनों के बारे में पूछने वाली है. टीना डर के मारे अनुपमा को सारे गहने थमाने वाली है.

टीना के सामने आएगी अनुपमा की पोल इसी बीच टीना को पता चल जाएगा कि अनुपमा दुबई से नहीं आई है और न ही वो अमीर है. सच बाहर आते ही टीना अनुपमा पर बरसने की कोशिश करने वाली है.

टीना को सबक सिखाएगी अनुपमा अनुपमा भी टीना को आड़े हाथ लेने वाली है. अनुपमा टीना को अच्छे से जलील करने वाली है. इतना ही नहीं गुस्से में अनुपमा टीना और अर्जुन को लात मारकर घर से बाहर फेंकने वाली है.

शादी के सपने सजाएगी पाखी दूसरी तरफ अनुपमा के पीछे पाखी शादी के ख्वाब देखने वाली है. तोषु के सामने पाखी दावा करेगी कि वो अपनी शादी में पुश्तैनी गहने पहनने वाली है. ऐसे में तोषु पाखी को पागल बताएगा.

अनुपमा के घर में मौत देगी दस्तक इसी बीच अनुपमा के घर में मौत दस्तक देने वाली है. बताया जा रहा है कि आने वाले एपिसोड में प्रेम और अंश एक साथ घर से गायब होने वाले हैं. वहीं पराग को घर में हुई चोरी के बारे में पता चलेगा.

कौन छोड़ने वाला है अनुपमा का साथ रिपोर्ट्स की मानें तो अनुपमा की कहानी में प्रेम और अंश में से किसी एक की मौत होने वाली है. अब ये मौत किसकी होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा.

