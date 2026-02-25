Anupama Spoiler: अनुपमा के परिवार में फिर दस्तक देने वाली है मौत, घर में पसरेगा मातम

अनुपमा में आखिर कटने वाला है कौन सा बवाल
रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा में इस समय एक नई कहानी चल रही है. अनुपमा टीना और अर्जुन को सबक सिखाने निकल गई है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा अमीर बनकर टीना के घर में एंट्री कर लेती है. अनुपमा टीना और अर्जुन को सपने दिखाती है कि वो अपनी सारी जमीन जायदाद उन दोनों को देने आई है. इस काम में बापूजी अनुपमा की मदद करते हैं. टीना और अर्जुन अनुपमा के जाल में फंस जाते है. आते ही अनुपमा अपना गेम खेलना शुरू कर देती है. इसी बीच टीना और अर्जुन की जिंदगी में एक और भूचाल आने वाला है.