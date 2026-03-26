Anupama Spoiler: वसुंधरा को बोतल में उतारेगा गौतम, अनुपमा पर हाथ उठाएगा...

1/8





सीरियल अनुपमा में होने वाला है बड़ा बदलाव रुपाली गांगुली के सुपरहिट सीरियल अनुपमा में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता. अनुपमा को लगा था कि वो गोवा में एक नई शुरुआत कर लेगी. हालांकि अनुपमा पाई पाई के लिए तरस रही है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखाकि टोनी के कहने पर रोजी अनुपमा के हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है. रोजी अनुपमा को फ्रेम करने की कोशिश करती है. रोजी अनुपमा को चोर बनाने के लिए एक जाल बुनने वाली है. रोजी की ये हरकत अनुपमा पर बहुत भारी पड़ने वाली है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

2/8





माही का जीना हराम करेगी वसुंधरा सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, वसुंधरा गौतम की वजह से माही का जीना हराम करने वाली है, वसुंधरा मानेगी ही नहीं कि गौतम का किसी के साथ अफेयर चल रहा है.

3/8





गौतम को सपोर्ट करेगी वसुंधरा वसुंधरा दावा करेगी कि वो अब भी गौतम पर भरोसा करती है. यही वजह है जो अब भी उसके घर में रह रहा है. ये बात सुनकर गौतम खुश हो जाएगा. गौतम कहेगा कि वो हमेशा वसुंधरा की बात मानेगा.

Advertisement

4/8





माही और गौतम के तलाक में मचेगा बवाल माही और गौतम के तलाक की खबर जल्द ही शाह हाउस भी पहुंचने वाली है. माही और गौतम के तलाक बारे में जानकर बा को सदमा लग जाएगा. दूसरी तरफ राही माही को सपोर्ट करेगी.

5/8





अनुपमा पर आने वाली है नई मुसीबत अनुपमा पर चोरी का इल्जाम लगते ही आसपास के लोग उस पर भड़क जाएंगे. लोग दावा करेंगे कि उनका घर भी सेफ नहीं है. अनुपमा दावा करेगी कि उसे कुछ भी नहीं किया.

6/8





अनुपमा को मिलेगी ये धमकी दिग्विजय के सामने लोग दावा करेंगे कि अनुपमा को हर हाल में गोवा छोड़कर जाना होगा. आसपास के लोग अनुपमा को चैन से जीने नहीं देंगे. ये लोग अनुपमा को पीटने की कोशिश भी करेंगे.

Advertisement

7/8





अनुपमा की मदद करने वाला है दिग्विजय दिग्विजय अनुपमा को बचाने के लिए पूरे मोहल्ले से लड़ने वाला है. दिग्विजय दावा करेगा कि उसके होते हुए कोई भी अनुपमा को हाथ नहीं लगा सकता. ये बात सुनकर अनुपमा को भी सदमा लग जाएगा.

8/8



