Anupama Spoiler: पाखी की साजिश का हिस्सा बनेगी बा, अनुपमा की पीठ में घोंपेग खंजर

अनुपमा में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा बदलाव
रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा में सीरियल अनुपमा ने टीना और उसके पति की अच्छे से बैंड बजा दी है. अनुपमा सबके घर की परेशानियों को हल कर देती है. हालांकि अनुपमा अपने परिवार के लोगों का कुछ नहीं कर पाती. अनुपमा के बच्चे आज भी उसके लिए एक बड़ा सिरदर्द हैं. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा टीना और अर्जुन को धक्के देकर घर से बाहर कर देती है. बाहर करने के पहले अनुपमा दोनों को अच्छे से जलील करती है. अनुपमा याद दिलाती है कि अगर बच्चे मां बाप की देखभाल नहीं कर सकते तो उनको उनकी प्रॉपर्टी पर हक जताने का कोई हक नहीं है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा ट्वि्स्ट आने को है.