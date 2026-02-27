Anupama Spoiler: पाखी की साजिश का हिस्सा बनेगी बा, अनुपमा की पीठ में घोंपेग खंजर

1/8





अनुपमा में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा बदलाव रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा में सीरियल अनुपमा ने टीना और उसके पति की अच्छे से बैंड बजा दी है. अनुपमा सबके घर की परेशानियों को हल कर देती है. हालांकि अनुपमा अपने परिवार के लोगों का कुछ नहीं कर पाती. अनुपमा के बच्चे आज भी उसके लिए एक बड़ा सिरदर्द हैं. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा टीना और अर्जुन को धक्के देकर घर से बाहर कर देती है. बाहर करने के पहले अनुपमा दोनों को अच्छे से जलील करती है. अनुपमा याद दिलाती है कि अगर बच्चे मां बाप की देखभाल नहीं कर सकते तो उनको उनकी प्रॉपर्टी पर हक जताने का कोई हक नहीं है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा ट्वि्स्ट आने को है.

2/8





पाखी की साजिश का हिस्सा बनेगी बा सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, जल्द ही पाखी बा को अपने प्लान के बारे में बताने वाली है, दिवाकर के साथ शादी करने में बा पाखी की मदद करने वाली है.

3/8





दिवाकर पर आंख बंद करके यकीन करेगी बा बा को लगेगा कि दिवाकर की मदद वो अपनी गरीबी से बाहर आ सकती है. इस गलतफहमी की वजह से अनुपमा का परिवार बुरा फंस जाएगा. बा को समझ ही नहीं आएगा कि दिवाकर आखिर उसके परिवार के साथ कर क्या रहा है.

4/8





अनुपमा के घर में होंगे खूब झगड़े अनुपमा के घर में दिवाकर की वजह से खूब झगड़े होंगे. अनुपमा इस शादी से इनकार करेगी. वहीं दूसरी तरफ पाखी और बा एक होकर अनुपमा की बैंड बजाने वाली हैं.

5/8





दिवाकर की खुलने वाली है पोल जल्द ही अनुपमा को पता चलेगा कि दिवाकर पहले से ही शादीशुदा है. ये बात जानकर अनुपमा पाखी के पास जाने वाली है. इस बार अनुपमा पूरे सबूत के साथ पाखी को दिवाकर का चेहरा दिखाएगी.

6/8





राही की ससुराल में मचेगा बवाल इसी बीच परिवार के लोग राही को चोर बताना शुरू कर देंगे. गायब हुए डायमंड की वजह से राही बदनाम होने वाली है. ऐसे में माही भी राही को ही गलत बताने वाली है.

7/8





खुद को बेगुनाह साबित करेगी राही राही खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए खूब पापड़ बेलने वाली है. राही सच का पता लगाने के लिए खूब मेहनत करने वाली है. माही को पता चलेगा कि ये काम गौतम ने किया है.

8/8



