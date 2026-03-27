Anupama Spoiler: पति की काली करतूत सामने आते ही लापता होगी माही, गिरगिट की तरह रंग बदलेगा गौतम

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सीरियल अनुपमा में आने वाला है बड़ी भूचाल रुपाली गांगुली के सुपरहिट सीरियल अनुपमा में इस समय माही पर मुसीबत आ गई है. माह को पता चल गया है कि गौतम कैसे उसे बेवकूफ बना रहा है. यही वजह है जो माही अब उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा पर चोरी का इल्जाम लग जाता है. पुलिस अचानक ही दिग्विजय के घर पर पहुंच जाती है. दूसरी तरफ वसुंधरा अकेले में गौतम से बात करती है. वसुंधरा दावा करती है कि उसे गौतम पर भरोसा है. गौतम भी कहता है कि उसका किसी औरत के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने को है.

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माही होने वाली है घर से गायब सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, कोठारी हाउस से अचानक ही माही गायब होने वाली है. माही के गायब होते ही राही कोठारी हाउस में हंगामा मचा देगी.

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वसुंधरा पर फूटेगा राही का गुस्सा राही वसुंधरा के सामने भड़कने वाली है. राही दावा करेगी कि गौतम ने ही माही को गायब किया है. वहीं वसुंधर आंख बंद करके गौतम पर ही यकीन करने वाली है. वसुंधरा की हरकतें राही की खून जलाएंगी.

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घड़ियाली आंसू बहाएगा गौतम वसुंधरा के सामने गौतम कहेगा कि माही के साथ उसने कुछ नहीं किया है. वसुंधरा के सामने गौतम घड़ियाली आंसू भी बहाने वाला है. ऐसा होते ही प्रेम और राही अकेले ही माही की तलाश में निकल जाएंगे.

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माही के पास जाएगी राही जल्द ही प्रेम और राही को माही बदहवास हालत में सड़क के किनारे मिलेगी. माही प्रेम और राही को बताएगी कि गौतम एक हैवान है. माही कहेगी कि वो प्रार्थना की तरह उसके साथ भी मारपीट करता है.

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राही को सारा सच बताएगी माही माही कहेगी कि अगर वो वापस गौतम के पास गई तो उसकी जान चली जाएगी. ऐसा बोलकर माही सुसाइड करने की कोशिश करेगी. ऐसे में प्रेम और राही माही को प्रेरणा के घर जाने के लिए कहने वाले हैं.

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दिग्विजय करेगा सबकी छुट्टी दूसरी तरफ रोजी और टोनी दिग्विजय के घर पहुंच जाएंगे. मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर दोनों अनुपमा को पीटने की कोशिश करने वाले हैं. ऐसा होते ही दिग्विजय का पारा हाई हो जाएगा. दिग्विजय अनुपमा की मदद करने वाला है.

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