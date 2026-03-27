Anupama Spoiler: पति की काली करतूत सामने आते ही लापता होगी माही, गिरगिट की तरह रंग बदलेगा गौतम

सीरियल अनुपमा में आने वाला है बड़ी भूचाल
रुपाली गांगुली के सुपरहिट सीरियल अनुपमा में इस समय माही पर मुसीबत आ गई है. माह को पता चल गया है कि गौतम कैसे उसे बेवकूफ बना रहा है. यही वजह है जो माही अब उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा पर चोरी का इल्जाम लग जाता है. पुलिस अचानक ही दिग्विजय के घर पर पहुंच जाती है. दूसरी तरफ वसुंधरा अकेले में गौतम से बात करती है. वसुंधरा दावा करती है कि उसे गौतम पर भरोसा है. गौतम भी कहता है कि उसका किसी औरत के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने को है.