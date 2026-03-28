Anupama Spoiler: माही को उसकी औकात दिखाएगी बा, अनुपमा को 'बेशर्म' बताएगा दिग्विजय

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सीरियल अनुपमा में आई माही की शामत सीरियल अनुपमा में इस समय खूब घमासान देखने को मिल रहा है. गौतम ने अपनी पोल खुलते ही माही को रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं. गौतम से बचने के लिए माही ने अपना घर छोड़ दिया है. सीरियल अनुपमा के बीते एपिसोड में आपने देखा, अनुपमा को लोग मारने की कोशिश करते हैं. ऐसे में दिग्विजय सही समय पर आकर अनुपमा की मदद करता है. वहीं राही और प्रेम माही की तलाश में निकल जाते हैं. इस दौरन माही अपनी जान देने की कोशिश करती है. राही माही को शाह हाउस जाने के लिए कहती है. माही दावा करती है कि उसे कोई भी अपने घर में नहीं रखेगा. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है.

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अनुपमा को जाने से रोक लेगा दिग्विजय सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, दिग्विजय के कहने पर अनुपमा जाने की तैयारी करेगी. इसी बीच दिग्विजय अपना फैसला बदल देगा. दिग्विजय अनुपमा को एक महीने की मोहलत देगा.

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दिग्विजय के सीक्रेट रूम में जाएगी अनुपमा दिग्विजय अनुपमा को अपने सीक्रेट रूम की सफाई करने के लिए बुलाएगा. अनुपमा इस कमरे को देखकर चौंक जाएगी. वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय देविका की बेटे से बात करने वाला है.

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सबकी आंखों में धूल झोंकेगा गौतम परिवार के सामने गौतम माही का सगा होने का दिखावा करेगा. ऐसे में ख्याति गौतम की क्लास लगाएगी. परिवार के बाकी लोग भी गौतम को खरीखोटी सुनाएंगे. वहीं वसुंधरा अब भी गौतम का साथ देगी.

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अपने मायके जाएगी माही अपनी जान बचाने के लिए माही बा के पास जाएगी. माही के आने से पहले ही गौतम तोषु को फोन करके कहेगा कि उसे घर में जगह न दी जाए. ऐसे में माही के आते ही तोषु बुरी तरह से भड़क जाएगा.

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बा दिखाएगी माही को बाहर का रास्ता माही बा से घर में थोड़ी सी जगह मांगने वाली है. ये बात सुनते ही लीला माही को सुनाएगी. लीला कहेगी कि माही एक मेहमान के तौर पर ही उसके घर में रह सकती है. बाकी उसे अपने ससुराल तो जाना ही पड़ेगा.

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माही को खूब जलील करेगी बा बा माही को याद दिलाएगी कि उसने जिंदगी में एक भी अच्छा काम नहीं किया है. ऐसे में खुशियां उसके दर पर कैसे आ सकती हैं. बा की बातें सुनकर माही बहुत रोने वाली है.

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