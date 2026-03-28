Anupama Spoiler: माही को उसकी औकात दिखाएगी बा, अनुपमा को 'बेशर्म' बताएगा दिग्विजय

सीरियल अनुपमा में आई माही की शामत
सीरियल अनुपमा में इस समय खूब घमासान देखने को मिल रहा है. गौतम ने अपनी पोल खुलते ही माही को रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं. गौतम से बचने के लिए माही ने अपना घर छोड़ दिया है. सीरियल अनुपमा के बीते एपिसोड में आपने देखा, अनुपमा को लोग मारने की कोशिश करते हैं. ऐसे में दिग्विजय सही समय पर आकर अनुपमा की मदद करता है. वहीं राही और प्रेम माही की तलाश में निकल जाते हैं. इस दौरन माही अपनी जान देने की कोशिश करती है. राही माही को शाह हाउस जाने के लिए कहती है. माही दावा करती है कि उसे कोई भी अपने घर में नहीं रखेगा. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है.