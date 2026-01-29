Anupama Spoiler: प्रेरणा की मौत होते ही बौखलाएगी रजनी, लगाएगी अनुपमा की खुशियों में आग

1/8





अनुपमा की कहानी में शुरू होगा नया ड्रामा रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी में इस समय अलग ही ड्रामा चल रहा है. अनुपमा हाथ धोकर रजनी के पीछे पड़ चुकी है. अनुपमा ने कसम खा ली है कि वो रजनी को सबक सिखाकर ही दम लेगी. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा रजनी पर गुस्सा करने के लिए एक बार फिर से उसके घर पहुंच जाती है. अनुपमा आते ही रजनी को अपना दुर्गा अवतार दिखाती है. अनुपमा दावा करती है कि वो रजनी को मौका मिलते ही बहुत मारने वाली है. अनुपमा कहती है कि वो मर्यादा की वजह से चुप बैठी है वरना सबकी हालत एक मिनट में खराब कर देती. अनुपमा के तेवर देखकर रजनी के साथ साथ भारती भी घबरा जाती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है.

वरुण चलेगा अपनी अगली चाल सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, वरुण अनुपमा से बदला लेने के लिए उसकी चॉल पहुंच जाएगा. वरुण अपने ही हाथों से अनुपमा की चॉल में आग लगाने वाला है.

रजनी को होने वाला है अफसोस इस आग में अनुपमा, राही के साथ साथ प्रेरणा भी आग में फंसने वाली है. जल्द ही ये बात रजनी को पता चलेगा कि उसकी बेटी की जान खतरे में है. ये बात जाकर रजनी को अपने फैसले पर बहुत अफसोस होने वाला है.

प्रेरणा को बचाने के लिए आग में कूदेगी अनुपमा आग देखकर अनुपमा को सबसे पहले राही की याद आएगी. अनुपमा को सब लोग बताएंगे कि रजनी की बेटी आग में फंस चुकी है. अनुपमा प्रेरणा को बचाने के लिए आग में कूद जाएगी.

प्रेरणा की जाने वाली है जान खबर आ रही है कि अनुपमा लाख कोशिशों के बाद भी प्रेरणा को बचा नहीं पाएगी. आग में झुलसने की वजह से प्रेरणा की जान जाने वाली है. वहीं वरुण दूर खड़े होकर तमाशा देखने वाला है.

जमकर आंसू बहाएगी राही अनुपमा को प्रेरणा की फिक्र करते देखकर राही का दिमाग खराब होने वाला है. अनुपमा को किसी और के पास देखकर राही खूब आंसू बहाएगी. राही को याद आएगा कि कैसे औरों की वजह से अनुपमा उसे नजरअंदाज कर देती है.

रजनी को होने वाला है अफसोस रजनी को अपनी बेटी की मौत का सदमा लग जाएगा. रजनी को लगेगा कि अनुपमा की वजह से उसकी बेटी की जान गई है. प्रेरणा की मौत के बाद अनुपमा और रजनी के बीच फिर झगड़ा होगा.

