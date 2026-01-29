Anupama Spoiler: प्रेरणा की मौत होते ही बौखलाएगी रजनी, लगाएगी अनुपमा की खुशियों में आग

अनुपमा की कहानी में शुरू होगा नया ड्रामा
रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी में इस समय अलग ही ड्रामा चल रहा है. अनुपमा हाथ धोकर रजनी के पीछे पड़ चुकी है. अनुपमा ने कसम खा ली है कि वो रजनी को सबक सिखाकर ही दम लेगी. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा रजनी पर गुस्सा करने के लिए एक बार फिर से उसके घर पहुंच जाती है. अनुपमा आते ही रजनी को अपना दुर्गा अवतार दिखाती है. अनुपमा दावा करती है कि वो रजनी को मौका मिलते ही बहुत मारने वाली है. अनुपमा कहती है कि वो मर्यादा की वजह से चुप बैठी है वरना सबकी हालत एक मिनट में खराब कर देती. अनुपमा के तेवर देखकर रजनी के साथ साथ भारती भी घबरा जाती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है.