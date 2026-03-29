Anupama Spoiler: पॉल को कुत्ते की तरह सड़क पर पीटगी अनुपमा, अनुज को वापस लाएगा गौतम

सीरियल अनुपमा में आने वाला है एक और बड़ा ट्विस्ट
सीरियल अनुपमा में अनुपमा गोवा में अपना आशियना बनाने की कोशिश कर रही है. वहीं पॉल ने कसम खा रखी है कि वो अनुपमा को चैंन से नहीं जीने देगा. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, पॉल को सबक सिखाने के बाद दिग्विजय अनुपमा से बात करता है. दिग्विजय अनुपमा से कहता है कि महीना खत्म होते ही वो वहां से जा सकती है. अनुपमा को एक जगह से खाना बनाने का ऑर्डर मिलता है. वहीं राही शाह परिवार के पास जाती है. बा माही के आते ही उसे खूब जलील करती है. इसी बीच दिग्विजय और अनुपमा की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है.