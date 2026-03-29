Anupama Spoiler: पॉल को कुत्ते की तरह सड़क पर पीटगी अनुपमा, अनुज को वापस लाएगा गौतम

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सीरियल अनुपमा में आने वाला है एक और बड़ा ट्विस्ट सीरियल अनुपमा में अनुपमा गोवा में अपना आशियना बनाने की कोशिश कर रही है. वहीं पॉल ने कसम खा रखी है कि वो अनुपमा को चैंन से नहीं जीने देगा. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, पॉल को सबक सिखाने के बाद दिग्विजय अनुपमा से बात करता है. दिग्विजय अनुपमा से कहता है कि महीना खत्म होते ही वो वहां से जा सकती है. अनुपमा को एक जगह से खाना बनाने का ऑर्डर मिलता है. वहीं राही शाह परिवार के पास जाती है. बा माही के आते ही उसे खूब जलील करती है. इसी बीच दिग्विजय और अनुपमा की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है.

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चूहा देखकर चिल्लाएगा दिग्विजय सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, दिग्विजय के कैफे में चूहा घुस जाएगा. ऐसे में दिग्विजय चिल्लाना शुरू कर देगा. दिग्विजय का हाल देखकर सबकी हंसी छूट जाएगी.

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दिग्विजय से मदद मांगेगी अनुपमा अनुपमा झाड़ू से दिग्विजय के सामने चूहे को भगा देगी. जिसके बाद दिग्विजय बताएगा कि उसे चूहे से जरा भी डर नहीं लगता है. इसी बीच अनुपमा को एक और नया काम मिल जाएगा.

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प्रेम और राही को जलील करेगा गौतम प्रेम और राही को साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. हालांकि इस दौरान गौतम प्रेम और राही को साथ देख लेगा. गौतम प्रेम और राही को जलील करने वाला है.

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राही को दाईमां बताएगा गौतम प्रेम और राही के सामने गौतम अपनी बेटी को ले जाएगा. इस दौरान गौतम राही को अपनी बेटी की दाईमां बताने वाला है. गौतम की बातें सुनकर राही का खून खौल जाएगा.

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अनुज को वापस लेकर आएगा गौतम इसी बीच दावा किया जा रहा है कि गौतम की मुलाकात अनुज से होने वाली है. गौतम अपने फायदे के लिए अनुज को अनुपमा के घर लेकर पहुंच जाएगा. ऐसा होते ही अनुपमा को वापस आना पड़ जाएगा.

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अनुपमा से फिर भिड़ेगा पॉल अनुपमा अपने काम पर जाएगी. इस दौरान पॉल अनुपमा के साथ बद्तमीजी करेगा. पॉल अनुपमा को धमकी देगा कि वो देविका की बेटी को नुकसान पहुंचाएगा.

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