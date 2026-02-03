Anupama Spoiler: रजनी का चैप्टर खत्म करके एक और नई जर्नी शुरू करेगी अनुपमा, होगी कपाड़िया जी की एंट्री?

1/8





अनुपमा की कहानी में होगा रजनी का चैप्टर खत्म रुपाली गांगुली के धांसू सीरियल अनुपमा की कहानी में बवाल मचा हुआ है. अनुपमा ने कसम खा ली है कि वो रजनी की सत्ता तबाह करके ही दम लेगी. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा को मरा समझकर रजनी खुश होती है. दिन निकलते ही अनुपमा की चॉल को तोड़ने के लिए रजनी पहुंच जाती है. रजनी जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाती है वैसे ही उसे अनुपमा दिखाई देती है. रजनी समझ जाती है कि इस बार अनुपमा ने उसे बेवकूफ बना दिया है. अनुपमा भी सबके सामने रजनी को पोलकर खोलकर रख देती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है.

2/8





रजनी की खुलेगी पोल सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अनुपमा की वजह से सबको समझ आ जाएगा कि रजनी क्या करने की कोशिश कर रही थी. रजनी का प्लान बुरी तरह फ्लॉप होगा.

3/8





चॉलवाले मनाने वाले हैं जश्न रजनी की हार होते ही चॉलवाले जश्न मनाने वाले हैं. चॉल के लोगों को अफसोस होगा कि उन्होंने अनुपमा के साथ गलत व्यवहार किया. वहीं रजनी जेल जाने वाली है.

Advertisement

4/8





अनुपमा बनने वाली है हीरोइन चॉल बचते ही अनुपमा की इमेज चमकने वाली है. चॉल के लोग अनुपमा के पैरों में पड़ने वाले हैं. चॉलवाले दावा करेंगे कि अनुपमा एक अच्छी इंसान है. वहीं वरुण भी अनुपमा के पैरों में पड़ जाएगा.

5/8





पराग को मिलने वाली है राहत पराग सुबह होते ही घर छोड़कर जाने वाला है. इसी बीच पराग को राहत मिलने वाली है. पराग को सही समय पर लोन मिलने वाला है. लोन मिलते ही पराग अपने घर को बचा लेगा.

6/8





अपने घर में लौटेगी वसुंधरा वसुंधरा खुशी खुशी अपने घर लौटने वाली है. आते ही वसुंधरा अपने श्रीनाथ जी के दर्शन करने वाली है. परिवार के बाकी लोग भी कोठारी हाउस में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं.

Advertisement

7/8





शाह हाउस लौटेगी अनुपमा अनुपमा रजनी को सबक सिखाते ही अपने घर लौटने वाली है. इसी के साथ अनुपमा का मुंबई का सफर भी खत्म हो जाएगा. अनुपमा एक बार फिर से अपने बच्चों के साथ रहने वाली है.

8/8



