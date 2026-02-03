Anupama Spoiler: रजनी का चैप्टर खत्म करके एक और नई जर्नी शुरू करेगी अनुपमा, होगी कपाड़िया जी की एंट्री?

अनुपमा की कहानी में होगा रजनी का चैप्टर खत्म
रुपाली गांगुली के धांसू सीरियल अनुपमा की कहानी में बवाल मचा हुआ है. अनुपमा ने कसम खा ली है कि वो रजनी की सत्ता तबाह करके ही दम लेगी. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा को मरा समझकर रजनी खुश होती है. दिन निकलते ही अनुपमा की चॉल को तोड़ने के लिए रजनी पहुंच जाती है. रजनी जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाती है वैसे ही उसे अनुपमा दिखाई देती है. रजनी समझ जाती है कि इस बार अनुपमा ने उसे बेवकूफ बना दिया है. अनुपमा भी सबके सामने रजनी को पोलकर खोलकर रख देती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है.