Anupama Spoiler: प्रेरणा की मौत होते ही बौखलाएगी अनुपमा, वरुण की हड्डी पसलियां करेगी एक

अनुपमा में मचने वाला है नया बवाल
रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी में इस समय एक के बाद एक बड़े बदलाव आ रहे हैं. शो की गिर रही टीआरपी ने अनुपमा के मेकर्स को परेशान कर दिया है. यही वजह है जो अब मेकर्स एक बार फिर से सीरियल अनुपमा की कहानी पर फोकस करने लगे हैं. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा एक एक करके सारे ऑफिसों के चक्कर लगाती है. इस दौरान अनुपमा बेहोश हो जाती है. रजनी भी अनुपमा का पीछा करती है. वहीं परिवार के लोग पराग का घर छोड़कर जाने लग जाते हैं. वसुंधरा हर बार की तरह इस बार भी राही और अनुपमा को कोसती है. वसुंधरा दावा करती है कि उसकी वजह से ही पराग का ये हाल हुआ है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा धमाका होने वाला है.