Anupama Spoiler: प्रेरणा की मौत होते ही बौखलाएगी अनुपमा, वरुण की हड्डी पसलियां करेगी एक

अनुपमा में मचने वाला है नया बवाल रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी में इस समय एक के बाद एक बड़े बदलाव आ रहे हैं. शो की गिर रही टीआरपी ने अनुपमा के मेकर्स को परेशान कर दिया है. यही वजह है जो अब मेकर्स एक बार फिर से सीरियल अनुपमा की कहानी पर फोकस करने लगे हैं. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा एक एक करके सारे ऑफिसों के चक्कर लगाती है. इस दौरान अनुपमा बेहोश हो जाती है. रजनी भी अनुपमा का पीछा करती है. वहीं परिवार के लोग पराग का घर छोड़कर जाने लग जाते हैं. वसुंधरा हर बार की तरह इस बार भी राही और अनुपमा को कोसती है. वसुंधरा दावा करती है कि उसकी वजह से ही पराग का ये हाल हुआ है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा धमाका होने वाला है.

प्रेरणा की होने वाली है मौत सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, वरुण अनुपमा की चॉल में आग लगाने वाला है. इस आग में प्रेरणा झुलस जाएगी, इलाज के दौरान प्रेरणा की जान जाने वाली है.

प्रेरणा पर लगने वाले हैं आरोप इसी बीच रजनी प्रेरणा पर आरोप लगाने वाली है. दावा किया जाएगा कि अनुपमा की वजह से प्रेरणा की मौत हुई है. ये बात सुनकर अनुपमा का दिमाग खराब होने वाला है.

हंटर वाली बनने वाली है अनुपमा अनुपमा को पता चलेगा कि वरुण ने अपनी मां के कहने पर चॉल में आग लगाई थी. अनुपमा वरुण को सबक सिखाने निकलने वाली है. वरुण को पीटने के लिए अनुपमा अपने हाथ में हंटर उठाएगी.

वरुण को किडनैप करेगी अनुपमा अनुपमा सबसे पहले वरुण को किडनैप करने वाली है. वरुण को किडनैप करके अनुपमा उससे सारे राज उगलवाने वाली है. वरुण अनुपमा के गुस्से के आगे चंद मिनट भी नहीं टिक पाएगा.

अनुपमा के पैर में गिरकर माफी मांगेगा वरुण अनुपमा की कमार से बचने के लिए वरुण उसके पैरों में पड़ने वाला है. वरुण दावा करेगा कि उसने अपनी मां के कहने पर सारे गलत काम किए हैं. इस दौरान वरुण अनुपमा की चॉल को बचाने के लिए भी मदद करने का वादा करेगा.

रजनी भी लेगी अनुपमा से बदला जल्द ही वरुण भी अनुपमा का साथ देना शुरू कर देगा. ऐसे में रजनी और भी ज्यादा भड़कने वाली है. रजनी अनुपमा से बदला लेने का फैसला करेगी. एक बार फिर रजनी अनुपमा को मारने की कोशिश करेगी.

