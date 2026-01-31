Anupama Spoiler: मौत को चकमा देकर अनुपमा के पास वापस लौटेगा अनुज, करेगा रजनी का जीना हराम

1/8





अनुपमा में होने वाली है अनुज की वापसी रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी में अनुपमा एक बार फिर से मुश्किलों में घिर चुकी है. अनुपमा की अपनी पक्की सहेली उसकी दुश्मन बन चुकी है. रजनी और अनुपमा के झगड़े की वजह से चॉल के लोग पिस रहे हैं. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, रजनी अनुपमा को देवी बताती है. रजनी अपने बेटे से कहती है कि अनुपमा को हराना इतना आसान नहीं है. रजनी अपने बेटे से कहती है कि उसे अनुपमा की जान लेनी ही होगी. वरुण अनुपमा की बात सुनकर घबरा जाता है. वरुण कहता है कि वो किसी की जान नहीं ले सकता. हालांकि आखिर में अनुपमा को मारने के लिए रजनी वरुण को मना लेती है. इसी बीच रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है.

अनुपमा की जान पड़ खतरे में सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, वरुण अनुपमा को एक कमरे में बंद करके आग लगा देगा. हालांकि बाद में वरुण को पता चलेगा कि उस कमरे में प्रेरणा बंद है.

प्रेरणा की जान बचाने जाएगी अनुपमा आग को देखकर अनुपमा घबरा जाएगी. प्रेरणा को बचाने के लिए अनुपमा आग में कूदने वाली है. वहीं अपने चारों तरफ आग देखकर प्रेरणा घबरा जाएगी. बताया जा रहा है कि इस हादसे में प्रेरणा की जान जाने वाली है.

मौत से होगा अनुपमा का सामना प्रेरणा को बचाने के चक्कर में अनुपमा खुद आग से घिरने वाली है. अनुपमा आग के बीच में बैठकर रोना शुरू कर देगी. इस दौरान अनुपमा को गवान के दर्शन होने वाले हैं.

अनुज की होगी अनुपमा की जिंदगी में वापसी खबर आ रही है कि अनुपमा की जिंदगी में सालों बाद अनुज की एंट्री होने वाली है. अनुपमा आग के बीच में अनुज को देखने वाली है. अनुज को देखकर अनुपमा बहुत इमोशनल हो जाएगी.

मौत के मुंह से वापस आएगी अनुपमा अनुपमा अपनी विल पावर के दम पर वापस आने वाली है. हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अनुज मौत के मुंह से वापस आकर अनुपमा की मदद करेगा.

वरुण की धुलाई करेगी अनुपमा मौत को चकमा देने के बाद अनुपमा वरुण को किडनैप करने वाली है. अनुपमा गुस्से में अनुपमा वरुण की धुलाई करने वाली है. इतना ही नहीं अनुपमा वरुण के मुंह से सारा सच निकलवा लेगी.

