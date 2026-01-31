Anupama Spoiler: मौत को चकमा देकर अनुपमा के पास वापस लौटेगा अनुज, करेगा रजनी का जीना हराम

अनुपमा में होने वाली है अनुज की वापसी
रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी में अनुपमा एक बार फिर से मुश्किलों में घिर चुकी है. अनुपमा की अपनी पक्की सहेली उसकी दुश्मन बन चुकी है. रजनी और अनुपमा के झगड़े की वजह से चॉल के लोग पिस रहे हैं. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, रजनी अनुपमा को देवी बताती है. रजनी अपने बेटे से कहती है कि अनुपमा को हराना इतना आसान नहीं है. रजनी अपने बेटे से कहती है कि उसे अनुपमा की जान लेनी ही होगी. वरुण अनुपमा की बात सुनकर घबरा जाता है. वरुण कहता है कि वो किसी की जान नहीं ले सकता. हालांकि आखिर में अनुपमा को मारने के लिए रजनी वरुण को मना लेती है. इसी बीच रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है.