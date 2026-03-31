Anupama Spoiler: पॉल के आगे नाक रगड़ने को मजबूर होगी अनुपमा, इस बार कौन हुआ किडनैप?

सीरियल अनुपमा में आएगा अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट
सीरियल अनुपमा में अनुपमा की जिंदगी बुरी तरह से उलझ चुकी है. अनुपमा एक बच्ची के सहारे जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा दिग्विजय से माफी मांगती है. ऐसे में दिग्विजय अनुपमा को एक महीने और अपने घर में रहने देता है. इसी बीच दिग्विजय के घर पर कुछ लोग हमला कर देते हैं. ये लोग अनुपमा समेत घर के सभी लोगों को पीटते हैं. ऐसे में दिग्विजय को भी समझ आ जाता है कि ये उसके बेटे की नीच हरकत है. इसी बीच दिग्विजय और अनुपमा की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है.