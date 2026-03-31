Anupama Spoiler: पॉल के आगे नाक रगड़ने को मजबूर होगी अनुपमा, इस बार कौन हुआ किडनैप?

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सीरियल अनुपमा में आएगा अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट सीरियल अनुपमा में अनुपमा की जिंदगी बुरी तरह से उलझ चुकी है. अनुपमा एक बच्ची के सहारे जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा दिग्विजय से माफी मांगती है. ऐसे में दिग्विजय अनुपमा को एक महीने और अपने घर में रहने देता है. इसी बीच दिग्विजय के घर पर कुछ लोग हमला कर देते हैं. ये लोग अनुपमा समेत घर के सभी लोगों को पीटते हैं. ऐसे में दिग्विजय को भी समझ आ जाता है कि ये उसके बेटे की नीच हरकत है. इसी बीच दिग्विजय और अनुपमा की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है.

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दिग्विजय कोसेगा अपने बेटे को सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, दिग्विजय अपने बेटे की हरकत पर भड़क जाएगा. दिग्विजय अपने बेटे को कोसने वाला है. दिग्विजय दावा करेगा कि वो अपने बेटे को एक फूटी कौड़ी तक नहीं देगा.

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दिग्विजय के घर में रोएगी अनुपमा जल्द ही अनुपमा को एहसास होगा कि गायू अब तक घर नहीं आई है. दिग्विजय को अनुपमा ये बात बताएगी. जल्द ही अनुपमा को समझ आ जाएगा कि गायू को कुछ हो गया है.

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गायू की खोज में निकलेगी अनुपमा देविका की अमानत की खोज में अनुपमा निकल जाएगी. अनुपमा अपना दर्द भी भुला देगी. इस दौरान देविका की बेटी भी बंद कमरे में खूब आंसू बहाने वाली है.

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शाह हाउस में फिर बजेगी शहनाई खबर है कि जल्द ही माही और राही अंश और जस्सी की शादी का प्लान बनाने वाले हैं. अंश और जस्सी को करीब होते देखकर प्रेम को भी खुशी होगी. हालांकि ये बात जानकर बा को मिर्ची लग जाएगी.

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माही को खुशखबरी सुनाएगी राही राही माही को बताएगी कि उसके हाथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लग गया है. राही इस जीत का श्रेय माही को देने वाली है. इस दौरान अंश भी राही और माही से बात करने वाला है.

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अनुपमा को होगी गलतफहमी अनुपमा किसी और की बच्ची को गायू समझ लेगी. अनुपमा उसे लिपटकर बहुत रोएगी. अनुपमा का हाल देखकर तो दिग्विजय का भी दिल पसीजने वाला है. दिग्विजय और उसका नौकर अनुपमा की मदद करेगा.

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