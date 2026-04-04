Anupama Spoiler: माही को थाली का बैंगन बताएगी जस्सी, अनुपमा पर फिर बैन लगाएगी वसुंधरा

सीरियल अनुपमा में आने वाला है एक और बड़ा तूफान
सीरियल अनुपमा में जयु की घर वापसी हो चुकी है. जयु की जिंदगी बचाने के लिए अनुपमा जी जान लगा देती है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा जयु का इलाज करवाने के लिए अपनी गले की चेन बेच देती है. ये चेन अनुज की आखिरी निशानी होती है. अनुपमा इन रुपयों से जयु का इलाज करवाती है. वहीं दूसरी तरफ राही परिवार के लोगों को बताती है कि प्रेम को रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत मिल गई है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है, जिसकी वजह से शो की कहानी बदल जाएगी.