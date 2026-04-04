Anupama Spoiler: माही को थाली का बैंगन बताएगी जस्सी, अनुपमा पर फिर बैन लगाएगी वसुंधरा

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सीरियल अनुपमा में आने वाला है एक और बड़ा तूफान सीरियल अनुपमा में जयु की घर वापसी हो चुकी है. जयु की जिंदगी बचाने के लिए अनुपमा जी जान लगा देती है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा जयु का इलाज करवाने के लिए अपनी गले की चेन बेच देती है. ये चेन अनुज की आखिरी निशानी होती है. अनुपमा इन रुपयों से जयु का इलाज करवाती है. वहीं दूसरी तरफ राही परिवार के लोगों को बताती है कि प्रेम को रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत मिल गई है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है, जिसकी वजह से शो की कहानी बदल जाएगी.

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जयु को तोहफा देगा दिग्विजय सीरियल अनुपमा की कहानी में सभी लोग जयु का शान से स्वागत करने वाले हैं. वहीं अनुपमा भी जयु के लिए एक शानदार डांस परफॉर्मेंस देने वाली है. अनुपमा जयु के घर आने से इमोशनल हो जाएगी.

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जयु से ये प्रॉमिस करेगा दिग्विजय दिग्विजय भी जयु के लिए एक तोहफा लेकर आने वाला है, दिग्विजय का हाल देखकर जयु और अनुपमा दोनों ही चौंक जाएंगी. इनको यकीन ही नहीं होगा कि दिग्विजय का दिल भी पसीज सकता है. दिग्विजय कहेगा कि वो जयु पर कभी आंच नहीं आने देगी.

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अनुपमा बहाने वाली है आंसू अनुपमा जयु को देखकर खूब रोएगी. इस दौरान अनुपमा को शक होगा कि जयु उससे कुछ छिपा रही है. अनुपमा को लगेगा कि उस पूरी घटना में किसी अपने का ही हाथ है.

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वसुंधरा से सवाल करेगी राही राही और वसुंधरा की एक बार फिर से अनुपमा की वजह से लड़ाई होने वाली है. वसुंधरा के पास अनुपमा को फोन आएगा. वसुंधरा अनुपमा से बात नहीं करेगी. ऐसे में राही वसुंधरा से सवाल पूछने वाली है.

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अनुपमा को घर नहीं आने देगी वसुंधरा वसुंधरा अनुपमा के बारे में किसी को नहीं बताएगी. राही समझ जाएगी कि वसुंधरा अनुपमा को घर में नहीं बुलाना चाहती है. वसुंधरा एक बार फिर राही को तेवर दिखाने वाली है.

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पराग करेगा वापस लौटने से इनकार वसुंधरा फोन करके पराग को घर वापस आने के लिए कहने वाली है. इस दौरान वसुंधरा पराग के हाथ पैर जोड़ेगी. पराग फोन पर वसुंधरा की एक भी बात सुनने से इनकार करने वाला है.

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