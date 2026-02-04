Anupama Spoiler: अपनी हर बेइज्जती का बदला लेगी अनुपमा, करेगी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला

1/8





अनुपमा की कहानी में आने वाला है एक और ट्विस्ट रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी में इस समय बवाल मचा हुआ है. अनुपमा ने अपनी ही सहेली रजनी को सबक सिखा दिया है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा रजनी की पोल जमाने के सामने खोल देती है. दूसरी तरफ वरुण की वजह से पराग का घर नीलाम होने से बच जाता है. राही प्रेम को ये खबर सुनाती है. दूसरी तरफ रजनी, अनुपमा के आगे हाथ पैर जोड़ती है. अनुपमा इस बार रजनी को माफ करने से साफ इनकार कर देती है. रजनी अनुपमा के सामने खूब रोती है. जिसके बाद अनुपमा भगवान को शुक्रिया अदा करती है. अनुपमा चॉल में जाने का फैसला करने वाली है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और ट्विस्ट आने वाला है.

2/8





अनुपमा से माफी मांगने वाले हैं चॉलवाले सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, चॉल के लोग अनुपमा के आगे हाथ पैर जोड़ने वाले हैं. चॉल के लोग एक बार फिर से अनुपमा को चॉल में जगह देने वाले हैं.

3/8





चॉलवाले को सबक सिखाएगी अनुपमा अनुपमा इस बार चॉल में रहने से साफ इनकार करने वाली है, अनुपमा दावा करेगी कि उसे अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ने वाला है. दूसरी तरफ राही अपनी मां के साथ समय बिताएगी.

Advertisement

4/8





शाह परिवार में वापस लौटगी अनुपमा अनुपमा सब कुछ भुलाकर आगे बढ़े वाली है. अनुपमा जल्द ही अहमदाबाद जाएगी. यहां पर परिवार के लोग अनुपमा का भव्य स्वागत करने वाले हैं. वहीं बापूजी अनुपमा को देखकर इमोशनल हो जाएंगे.

5/8





रजनी का होगा खेल खत्म अनुपमा के अहमदाबाद आते ही रजनी की कहानी को शो से खत्म कर दिया जाएगी. अब कभी भी अनुपमा अपनी पक्की सहेली के साथ मस्ती नहीं कर पाएगी. फैंस अनुपमा और रजनी की मस्ती खूब मिस करने वाले हैं.

6/8





अपने घर पर राज करने वाली है वसुंधरा एक बार फिर से वसुंधरा कोठारी हाउस पर राज करने वाली है, इस बार वसुंधरा गौतम और माही का जीना हराम करने वाली है. वसुंधरा को समझ जाएगी कि गौतम और माही उसके कभी सगे नहीं हो सकते.

Advertisement

7/8





अनुज की तलाश शुरू करेगी अनुपमा अपने घर वापस आते ही अनुपमा को एक बार फिर से अनुज की तलाश का भूत सवार होने वाला है. अनुपमा को लगेगा कि अनुज उसके आसपास ही है. वहीं कोठारी परिवार के लोग दीवाली मनाने वाले हैं.

8/8



