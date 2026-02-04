Anupama Spoiler: अपनी हर बेइज्जती का बदला लेगी अनुपमा, करेगी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला

अनुपमा की कहानी में आने वाला है एक और ट्विस्ट
रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी में इस समय बवाल मचा हुआ है. अनुपमा ने अपनी ही सहेली रजनी को सबक सिखा दिया है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा रजनी की पोल जमाने के सामने खोल देती है. दूसरी तरफ वरुण की वजह से पराग का घर नीलाम होने से बच जाता है. राही प्रेम को ये खबर सुनाती है. दूसरी तरफ रजनी, अनुपमा के आगे हाथ पैर जोड़ती है. अनुपमा इस बार रजनी को माफ करने से साफ इनकार कर देती है. रजनी अनुपमा के सामने खूब रोती है. जिसके बाद अनुपमा भगवान को शुक्रिया अदा करती है. अनुपमा चॉल में जाने का फैसला करने वाली है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और ट्विस्ट आने वाला है.