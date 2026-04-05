Anupama Spoiler: अपनी ही समधन से रिश्वत लेगी अनुपमा, करने वाली है इतना तगड़ा कांड

सीरियल अनुपमा में आएगा अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट
सीरियल अनुपमा में इस समय बवाल मचा हुआ है. वसुंधरा ने पराग के जाने के बाद पूरे घर पर कब्जा कर लिया है. हाल ये हो चुका है कि वसुंधरा की मर्जी के खिलाफ घर में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, राही वसुंधरा से पूछती है कि उसने अनुपमा के फोन के बारे में क्यों नहीं बताया. ये सवाल सुनते ही वसुंधरा राही को आंख दिखाती है. वसुंधरा दावा करती है कि उसके घर में कोई उससे सवाल नहीं पूछ सकता. दूसरी तरफ अनुपमा को शक हो जाता है कि जयु उससे कुछ छिपा रही है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक नया बवाल खड़ा होने वाला है.