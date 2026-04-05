Anupama Spoiler: अपनी ही समधन से रिश्वत लेगी अनुपमा, करने वाली है इतना तगड़ा कांड

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सीरियल अनुपमा में आएगा अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट सीरियल अनुपमा में इस समय बवाल मचा हुआ है. वसुंधरा ने पराग के जाने के बाद पूरे घर पर कब्जा कर लिया है. हाल ये हो चुका है कि वसुंधरा की मर्जी के खिलाफ घर में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, राही वसुंधरा से पूछती है कि उसने अनुपमा के फोन के बारे में क्यों नहीं बताया. ये सवाल सुनते ही वसुंधरा राही को आंख दिखाती है. वसुंधरा दावा करती है कि उसके घर में कोई उससे सवाल नहीं पूछ सकता. दूसरी तरफ अनुपमा को शक हो जाता है कि जयु उससे कुछ छिपा रही है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक नया बवाल खड़ा होने वाला है.

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दिग्विजय को ये सलाह देगी अनुपमा सीरियल अनुपमा की कहानी में आप देखेंगे, अनुपमा दिग्विजय को उसकी बेटी का कैफे दोबारा शुरू करने के लिए कहने वाली है. पहले तो न मना कर देगा, बाद में दिग्विजय अनुपमा की बात मान लेगा.

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अनुपमा को मिलने वाला है ऑफर इसी बीच अनुपमा को प्रेम और राही के रेस्टोरेंट के इंस्पेक्शन की जिम्मेदारी मिलने वाली है. ये बात जानकर अनुपमा खुश हो जाएगी. राही भी इस बात का जश् मनाएगी. हालांकि ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली है.

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अपनी बेटी का सपना जीएगा दिग्विजय अनुपमा के कहने पर दिग्विजय अपना कैफे फिर से शुरू करेगा. दिग्विजय ऐसा करके अपनी बेटी को और भी करीब महसूस करने वाला है. ये बात दिग्विजय के बेटे को जरा भी पसंद नहीं आएगी.

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अनुपमा के सामने आने वाला है बड़ा राज जल्द ही अनुपमा को पता चलेगा कि जयु को उसकी दुश्मन ने ही किडनैप किया था. ये बात जानकर अनुपमा का खून खौल जाएगा. हालांकि इस बार अनुपमा कोई गलत कदम नहीं उठाएगी.

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अनुपमा को रिश्वत देगी वसुंधरा वसुंधरा को पता चलेगा कि अनुपमा प्रेम के कैफे आने वाली है. ऐसे में वसुंधरा अनुपमा के रिश्वत देने जाएगी. पैसे के खातिर अनुपमा पहला बार बिकने वाली है.

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वसुंधरा की बातों में आने वाली है अनुपमा वसुंधरा अनुपमा को बताएगी कि कैसे खाना बनाने के चक्कर में प्रेम बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है. अनुपमा भी वसुंधरा की बातों में आकर प्रेम के कैफे को मंजूरी नहीं देगी.

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