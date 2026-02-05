Anupama Spoiler: वसुंधरा के अंदर के राक्षस को फिर जगाएगी राही, कोठारी हाउस में मचेगा कोहराम

अनुपमा की कहानी में वसुंधरा का होने वाला है दिमाग खराब
रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी में इस समय बवाल मचा हुआ है. अनुपमा अपने घर वापस लौट चुकी है. ऐसे में वसुंधरा ने भी अनुपमा से माफी मांग ली है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अपना घर वापस मिलते ही वसुंधरा का गुस्सा शांत हो जाता है. पराग भी गौतम और माही को जलील करता है. पराग दोनों को गेस्ट हाउस में उठाकर फेंक देता है. अनुपमा के आते ही वसुंधरा उसके पैरों में गिर जाती है. वसुंधरा ऐलान करती है कि वो परी को अपने घर लेकर जाएगी. ये बात सुनकर अनुपमा खुश हो जाती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है.