Anupama Spoiler: वसुंधरा के अंदर के राक्षस को फिर जगाएगी राही, कोठारी हाउस में मचेगा कोहराम

अनुपमा की कहानी में वसुंधरा का होने वाला है दिमाग खराब रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी में इस समय बवाल मचा हुआ है. अनुपमा अपने घर वापस लौट चुकी है. ऐसे में वसुंधरा ने भी अनुपमा से माफी मांग ली है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अपना घर वापस मिलते ही वसुंधरा का गुस्सा शांत हो जाता है. पराग भी गौतम और माही को जलील करता है. पराग दोनों को गेस्ट हाउस में उठाकर फेंक देता है. अनुपमा के आते ही वसुंधरा उसके पैरों में गिर जाती है. वसुंधरा ऐलान करती है कि वो परी को अपने घर लेकर जाएगी. ये बात सुनकर अनुपमा खुश हो जाती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है.

अनुपमा का स्वागत करेगी वसुंधरा सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, पराग वसुंधरा के जन्मदिन पर शाह परिवार के लोगों को अपने यहां आने के लिए न्योता देने वाला है. हालांकि अनुपमा का परिवार कोठारी हाउस में आने में नखरे दिखाएंगे.

परी की होगी ससुराल में एंट्री परी शाह परिवार के लोगों के साथ कोठारी हाउस जाएगी. यहां पर वसुंधरा और पराग अपने घर की बहू का स्वागत करेंगे. वहीं शाह परिवार के लोग वसुंधरा का जन्मदिन मनाएंगे.

आते ही सास के ताने सुनने वाली है परी कोठारी हाउस में आते ही राजा की मां परी को ताने मारने वाली है. राजा की मां परी को अपने घर में नहीं आने देगी. ऐसे में वसुंधरा बीच में आकर राजा की मां की बोलती बंद करने वाली है.

प्रेम और राही का होगा झगड़ा वसुंधरा के जन्मदिन पर प्रेम राही से एक तोहफा मांगने वाला है. प्रेम राही से कहेगा कि वो अब पिता बनना चाहता है. ये बात सुनकर राही चौंक जाएगी. जल्द ही इस बात को लेकर प्रेम और राही का झगड़ा हो जाएगा.

मां बनने से साफ इनकार करेगी राही प्रेम को राही बताएगी कि वो अपने करियर पर ध्यान देना चाहती है. ऐसे में वो प्रेम के बच्चे की मां बनने से इनकार कर देगी. ये बात वसुंधरा के कानों तक पहुंचने वाली है.

वसुंधरा का खौलने वाला है खून राही की बातें सुनते ही वसुंधरा का दिमाग खराब होने वाला है. वसुंधरा भूल जाएगी कि अनुपमा ने उसकी कितनी मदद की है. वसुंधरा राही को सबक सिखाने की तैयारी करेगी.

