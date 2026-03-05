Anupama Spoiler: अनुपमा की कहानी में आएगा लंबा लीप, होगी इस मिस्ट्री मैन की एंट्री

सीरियल अनुपमा में आने वाला है लीप
रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा में आखिरकार वो समय आ चुका है जब प्रार्थना मां बन गई है. बीते एक साल से प्रार्थना बच्चा अपनी कोख में लेकर घूम रही थी. हालांकि प्रार्थना के मां बनते ही हंगामा खड़ा हो चुका है. गौतम और माही की नजर तो पहले से ही इस बच्चे पर है. अब ख्याति और वसुंधरा भी प्रार्थना के बच्चे पर नजर गढ़ाकर बैठ गई हैं. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, वसुंधरा नानी बनने का जश्न मनाती है. वसुंधरा फैसला करती है कि वो प्रार्थना और उसके बच्चे को अपने घर में रखेगी. वसुंधरा के इस फैसले की वजह से अनुपमा की कहानी में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है.