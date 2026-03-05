Anupama Spoiler: अनुपमा की कहानी में आएगा लंबा लीप, होगी इस मिस्ट्री मैन की एंट्री

1/8





सीरियल अनुपमा में आने वाला है लीप रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा में आखिरकार वो समय आ चुका है जब प्रार्थना मां बन गई है. बीते एक साल से प्रार्थना बच्चा अपनी कोख में लेकर घूम रही थी. हालांकि प्रार्थना के मां बनते ही हंगामा खड़ा हो चुका है. गौतम और माही की नजर तो पहले से ही इस बच्चे पर है. अब ख्याति और वसुंधरा भी प्रार्थना के बच्चे पर नजर गढ़ाकर बैठ गई हैं. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, वसुंधरा नानी बनने का जश्न मनाती है. वसुंधरा फैसला करती है कि वो प्रार्थना और उसके बच्चे को अपने घर में रखेगी. वसुंधरा के इस फैसले की वजह से अनुपमा की कहानी में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है.

अनुपमा से भिड़ेगी वसुंधरा वसुंधरा दावा करेगी कि वो प्रार्थना के बच्चे को वो अपने कलेजे से लगाकर रखेगी. वसुंधरा बच्चे को वापस देने तक से मना कर देगी. वसुंधरा कहेगी कि प्रार्थना का बच्चा श्रीनाथ जी की देन है.

अनुपमा फिर देने वाली है ज्ञान अनुपमा प्रार्थना के सामने वसुंधरा से भिड़ जाएगी. वसुंधरा से अनुपमा कहेगी कि वो प्रार्थना के बच्चे से अलग नहीं होगी. बल्कि परिवार के लोग मिलकर वसुंधरा की अमात का ध्यान रखेंगे.

प्रार्थना को बच्चा वापस करेगी वसुंधरा वसुंधरा प्रार्थना को उसका बच्चा अलग करने वाली है. प्रार्थना अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाएगी. जिसके बाद पराग और उसके परिवार के लोग अपने घर के चिराग को खिलाने वाले हैं.

गोवा जाने वाली है अनुपमा सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में अनुपमा परदादी बनते ही गवा भागने वाली है. यहां पर अनुपमा एक और मकसद को पूरा करने वाली है. वहीं राही और प्रेम का रिश्ता काफी खराब हो जाएगा.

अनुपमा की कहानी में आएगा लीप सीरियल अनुपमा की कहानी में एक साल लंबा लीप आने वाला है. बताया जा रहा है कि लीप आते ही अनुपमा नए नए चैलेंजेस का सामना करेगी. सबसे पहले अनुपमा की लोकेशन बदल जाएगी.

अनुपमा का पत्ता होने वाला है साफ रिपोर्ट्स की मानें तो गवा जाते ही अनुपमा को शो से हटा दिया जाएगा. अनुपमा के बच्चे इस शो की कहानी को आगे बढ़ाएंगे. हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है, ये बात कोई नहीं जानता.

