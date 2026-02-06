Anupama Spoiler: मौत फिर मचाएगी तांडव... काल के गाल में समाएगी वसुंधरा, मरने से पहले देगी प्रेम को सदमा

अनुपमा की कहानी में मौत फिर देगी दस्तक
रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी में इस समय एक के बाद एक बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. मेकर्स भी समझ चुके हैं कि अगर अनुपमा की कहानी में बदलाव नहीं किए गए तो टीआरपी में उनकी हालत खराब हो जाएगी. सीरियल अनुपमा की कहानी में अब तक आपने देखा, अनुपमा से वसुंधरा परिवार के सामने माफी मांगती है. अनुपमा भी खुशी खुशी परिवार के साथ वसुंधरा के जन्मदिन में जाती है. यहां पर परिवार के लोग परी का स्वागत करते हैं. वहीं वसुंधरा भी अनुपमा की तारीफ में पुल बांधती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है जिसकी वजह से कोठारी परिवार में मातम छा जाएगा.