Anupama Spoiler: मौत फिर मचाएगी तांडव... काल के गाल में समाएगी वसुंधरा, मरने से पहले देगी प्रेम को सदमा

अनुपमा की कहानी में मौत फिर देगी दस्तक रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी में इस समय एक के बाद एक बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. मेकर्स भी समझ चुके हैं कि अगर अनुपमा की कहानी में बदलाव नहीं किए गए तो टीआरपी में उनकी हालत खराब हो जाएगी. सीरियल अनुपमा की कहानी में अब तक आपने देखा, अनुपमा से वसुंधरा परिवार के सामने माफी मांगती है. अनुपमा भी खुशी खुशी परिवार के साथ वसुंधरा के जन्मदिन में जाती है. यहां पर परिवार के लोग परी का स्वागत करते हैं. वहीं वसुंधरा भी अनुपमा की तारीफ में पुल बांधती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है जिसकी वजह से कोठारी परिवार में मातम छा जाएगा.

अनुपमा और वसुंधरा जमाएंग रंग सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अनुपमा और वसुंधरा मिलकर पार्टी करने वाली हैं. जिंदगी में पहली बार अनुपमा और वसुंधरा को साथ देखकर परिवार के लोगों को भी सदमा लग जाएगा.

कोठारी परिवार को हराएगी अनुपमा रस्साकशी के खेल में अनुपमा पूरे कोठारी परिवार को हराने वाली है. सीरियल अनुपमा में पराग भी बापूजी और ख्याति बा बनने वाली है. ये दोनों मिलकर अनुपमा की क्लास लगाएंगे.

अनुपमा की नकल बनाएगी राही जन्मदिन के दौरान राही अनुपमा की नकल बनाने वाली है. राही भी अनुपमा की तरह तुमको क्या.. डायलॉग बोलने वाली है. राही को अपनी तरह हरकतें देखकर अनुपमा बहुत खुश होगी.

जल्द ही बीमार पड़ेगी वसुंधरा जन्मदिन का जश्न खत्म होते ही वसुंधरा बीमार पड़ने वाली है. खबर है कि वसुंधरा के बीमार पड़ते ही कोठारी हाउस में हंगामा मच जाएगा. वहीं वसुंधरा को समझ आ जाएगा कि वो अब नहीं बच पाएगी.

प्रेम को ये आदेश देगी वसुंधरा मरने से पहले वसुंधरा प्रेम से घर क वारिस देने के लिए कहेगी. वसुंधरा के दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि राही मां नहीं बनना चाहती. ऐसे में प्रेम वसुंधरा के सामने कुछ नहीं बोल पाएगा.

वसुंधरा की होने वाली है मौत टीवी के गलियारे में दावा किया जा रहा है कि वसुंधरा की जल्द ही मौत होने वाली है. मौत होते ही वसुंधरा के परिवार के बीच मात छा जाएगा. इस बार तो अनुपमा भी वसुंधरा की याद में आंसू बहाएगी.

