Anupama Spoiler: एक नई पहचान के साथ अनुपमा से टकराएगा अनुज? गोवा में शुरू होगी लव स्टोरी

रिलीज हुआ सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो अनुपमा की रेटिंग लगातार गिर रही है, अब तो मेकर्स को भी समझ आ गया है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो अनुपमा के हाल खराब हो जाएंगे. यही वजह है जो रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा का लेटेस्ट प्रोमो कुछ समय पहले ही रिलीज कर दिया गया है. सीरियल अनुपमा के नए प्रोमो ने फैंस को ही सदमा दे दिया है. सीरियल अनुपमा के प्रोमो में कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जिसकी फैंस ने उम्मीद ही नहीं की थी. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में क्या नया बखेड़ा खड़ा होने वाला है.

गोवा जाएगी अनुपमा बीते दिन ही हमने आपको बताया था कि सीरियल अनुपमा की कहानी में एक साल लंबा लीप आने वाला है. लीप आते ही अनुपमा गोवा जाने वाली है. यहां पर अनुपमा नई जिंदगी शुरु करेगी.

एक नए आदमी से टकराएगी अनुपमा गोवा में अनुपमा एक आदमी से टकराने वाली है. मिस्टिरियस दिखने वाले इस शख्स को देखकर अनुपमा चौंकने वाली है. ये आदमी अनुपमा की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी.

अनुपमा को आएगी अनुज की याद इस आदमी को देखकर अनुपमा को बार बार अनुज की याद आने वाली है. अनुपमा को एहसास होगा कि अगर अनुज जिंदा होता तो कुछ ऐसा ही नजर आता.

गोवा में शुरू होगी अनुपमा क लव स्टोरी अनुपमा के प्रोमो में ये शख्स समंदर किनारे चलता नजर आ रहा है. खबर है कि इस शख्स के आते ही अनुपमा की एक बार फिर से लव स्टोरी शुरू होने वाली है.

कौन है ये शख्स माना जा रहा है कि अनुपमा का ये शक सही ही निकलने वाला है. ये शख्स अनुज की निकलेगा. हालांकि इस बात की भनक अनुपमा को नहीं लग पाएगी. अनुपमा बस बार बार अनुज को याद करेगी.

अनुपमा के बिना अकेला पडे़गा शाह परिवार अनुपमा गोव में इस शख्स के साथ नैन मटक्का लड़ाएगी. वहीं दूसरी तरफ शाह परिवार के लोग अकेले पड़ने वाले हैं, वहीं कोठारी परिवार की भी दिक्कतें बढ़ जाएंगी.

