Anupama Spoiler: गौतम के बच्चे की मां बनेगी प्रार्थना, शुरू होगा साजिशों का सिलसिला

1/8





अनुपमा की कहानी में गूंजने वाली हैं किलकारियां रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी में अनुपमा के अच्छे दिन आ चुके हैं. यही वजह है जो जिंदगी में पहली बार वसुंधरा ने अनुपमा को इज्जत दी है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा और वसुंधरा मिलकर परिवार के साथ मस्ती करती हैं. अनुपमा और वसुंधरा के सामने परिवार के लोग एक दूसरे की नकल बाते हैं. वहीं अनुपमा और वसुंधरा पहली बार एक दूसरे की तारीफ करती हैं. इतना ही नहीं अनुपमा और वसुंधरा तोषु की भी टांग खिंचाई करती हैं. राजा और परी को साथ देखकर अनुपमा और वसुंधरा को काफी खुशी होती है. सभी लोग गौतम और माही को नजरअंदाज करते हैं. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है.

2/8





कोठारी हाउस शिफ्ट होगी प्रार्थना सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अनुपमा के कहने पर प्रार्थना कोठारी हाउस में शिफ्ट होने वाली है. ऐसा होते ही ख्याति प्रार्थना का ख्याल रखना शुरू कर देगी.

3/8





एक बेटे की मां बनने वाली है प्रार्थना जल्द ही प्रार्थना को अस्पताल में एडमिट करवाया जाएगा. बताया जा रहा है कि अस्पताल में प्रार्थना एक बेटे को जन्म देने वाली है. प्रार्थना के मां बनते ही अंश खुशी के मारे झूम उठेगा.

Advertisement

4/8





बाप बनते ही होगा गौतम का दिमाग खराब अंश के साथ साथ गौतम भी खुद को प्रार्थना के बच्चे का बाप कहने वाला है. ऐसे में गौतम प्रार्थना के बीच एक नई जंग का आगाज हो जाएगा. गौतम दावा करेगा कि वो प्रार्थना के बच्चे का असली बाप है.

5/8





प्रार्थना को परेशान करना शुरू करेगा गौतम गौतम बार बार अंश और प्रार्थना को परेशान करने वाला है. गौतम की हरकतें प्रार्थना का दिमाग खराब करने वाली हैं. ऐसे में पराग और ख्याति गौतम को प्रार्थना से दूर रहने के लिए कहने वाले हैं.

6/8





माही भी जताएगी प्रार्थना के बच्चे पर हक गौतम की तरह माही भी प्रार्थना का जीना हराम करेगी. माही प्रार्थना के सामने बच्चे की मां बनने की कोशिश करेगी. गौतम और माही की ये हरकतें देखकर अनुपमा का पारा हाई हो जाएगा.

Advertisement

7/8





अपनी शादी की तैयारी शुरू करेगी पाखी दूसरी तरफ पाखी अपनी शादी की तैयारी शुरू करने वाली है. वो अनुपमा से पूछे बिना दिवाकर के साथ शाद करने वाली है. हालांकि अनुपमा बार बार पाखी को रोकने की कोशिश करेगी.

8/8



