Anupama Spoiler: गौतम के बच्चे की मां बनेगी प्रार्थना, शुरू होगा साजिशों का सिलसिला

अनुपमा की कहानी में गूंजने वाली हैं किलकारियां
रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी में अनुपमा के अच्छे दिन आ चुके हैं. यही वजह है जो जिंदगी में पहली बार वसुंधरा ने अनुपमा को इज्जत दी है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा और वसुंधरा मिलकर परिवार के साथ मस्ती करती हैं. अनुपमा और वसुंधरा के सामने परिवार के लोग एक दूसरे की नकल बाते हैं. वहीं अनुपमा और वसुंधरा पहली बार एक दूसरे की तारीफ करती हैं. इतना ही नहीं अनुपमा और वसुंधरा तोषु की भी टांग खिंचाई करती हैं. राजा और परी को साथ देखकर अनुपमा और वसुंधरा को काफी खुशी होती है. सभी लोग गौतम और माही को नजरअंदाज करते हैं. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है.