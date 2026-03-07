Anupama Spoiler: लीप से पहले इस किरदार की बली चढ़ाएंगे मेकर्स, अनुपमा के घर में पसरेगा मातम

1/8





अनुपमा के घर में फिर दस्तक देगी मौत सीरियल अनुपमा की रेटिंग गिरते ही मेकर्स के बीच खलबली मच गई है. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो आया था. मेकर्स समझ चुके हैं कि अगर सीरियल अनुपमा की कहानी पर काम नहीं किया तो जल्द ही शो बंद हो जाएगा. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा प्रेरणा और प्रेम को रंगे हाथ पकड़ लेती है, अनुपमा परिवार को बताती है कि प्रेरणा अपने ही जीजा के साथ रोमांस कर रही थी. प्रेरणा और प्रेम की ये हरकत अब उन पर भारी पड़ने वाली है. प्रेरणा और प्रेम की वजह से अनुपमा की कहानी में एक बड़ा भूचाल आने वाला है.

अनुपमा को सबक सिखाएगी प्रेरणा प्रेम को हासिल करने के लिए प्रेरणा अनुपमा से भिड़ने वाली है. ऐसे में राही प्रेम को सपोर्ट करेगी. राही कहेगी कि उसे प्रेम और उसकी बातों पर पूरी तरह से भरोसा है.

प्रेरणा पर भड़के वाली है अनुपमा अनुपमा परिवार के सामने प्रेरणा की क्लास लगाएगी. अनुपमा दावा करेगी कि प्रेरणा, प्रेम से प्यार नहीं कर सकती. ये बात सुनकर प्रेरणा बुरी तरह भड़कने वाली है.

प्रेम खोलेगा प्रेरणा की पोल प्रेम अनुपमा को बताएगा कि कैसे मुंबई में मौका पाकर प्रेरणा ने उसे किस कर लिया था. ये बात सुनकर अनुपमा को अनुज और माया की कहानी याद आएगी.

बेशर्मी की हदें पार करेगी प्रेरणा अनुपमा के सामने प्रेरणा दावा करेगी कि एक तरफा प्यार में कोई बुराई नहीं होती. शादी कर चुके आदमी को एक लड़की प्यार कर सकती है, ये बात सुनकर अनुपमा का पारा हाई हो जाएगा.

अनुपमा की जान पर मंडराएगा खतरा अनुपमा अपनी धुन में मस्त होकर मंदिर जाएगी. यहां अनुपमा नहीं देखेगी कि उसके सामने एक ट्रक आ रहा है. अनुपमा को समझ ही नहीं आएगा कि पो अपनी जान कैसे बचाए.

प्रार्थना की होने वाली है मौत अनुपमा को बचाने के चक्कर में प्रार्थना खुद ट्रक के नीचे आने वाली है, मौके पर ही प्रार्थना की मौत हो जाएगी. जल्द ही ये खबर कोठारी परिवार तक भी पहुंचने वाली है.

