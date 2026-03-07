Anupama Spoiler: लीप से पहले इस किरदार की बली चढ़ाएंगे मेकर्स, अनुपमा के घर में पसरेगा मातम

अनुपमा के घर में फिर दस्तक देगी मौत
सीरियल अनुपमा की रेटिंग गिरते ही मेकर्स के बीच खलबली मच गई है. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो आया था. मेकर्स समझ चुके हैं कि अगर सीरियल अनुपमा की कहानी पर काम नहीं किया तो जल्द ही शो बंद हो जाएगा. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा प्रेरणा और प्रेम को रंगे हाथ पकड़ लेती है, अनुपमा परिवार को बताती है कि प्रेरणा अपने ही जीजा के साथ रोमांस कर रही थी. प्रेरणा और प्रेम की ये हरकत अब उन पर भारी पड़ने वाली है. प्रेरणा और प्रेम की वजह से अनुपमा की कहानी में एक बड़ा भूचाल आने वाला है.