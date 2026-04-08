Anupama Spoiler: बेशर्मों की तरह तीसरी बार घोड़ी चढ़ेगा गौतम, माही का खौलेगा खून

सीरियल अनुपमा में मचने वाला है बड़ा बवाल
सीरियल अनुपमा में अनुपमा ने एक बार फिर से अहमदाबाद में एंट्री कर ली है. अनुपमा अब तक नौकरी पाने के लिए पागल हो रही थी. अब जब उसे नौकरी मिल गई हो तो वो परेशान हो गई है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा घर में राही से मुलाकात करती है. परिवार से मिलने के बाद अनुपमा काम पर लग जाती है. अनुपमा इंस्पैक्शन करने के लिए प्रेम के रेस्टोरेंट में जाती है. यहां पर अनुपमा को कुछ खामियां नजर आती हैं. अनुपमा को पता नहीं चलता है कि ये रेस्टोरेंट प्रेम का है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है.