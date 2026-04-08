Anupama Spoiler: बेशर्मों की तरह तीसरी बार घोड़ी चढ़ेगा गौतम, माही का खौलेगा खून

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सीरियल अनुपमा में मचने वाला है बड़ा बवाल सीरियल अनुपमा में अनुपमा ने एक बार फिर से अहमदाबाद में एंट्री कर ली है. अनुपमा अब तक नौकरी पाने के लिए पागल हो रही थी. अब जब उसे नौकरी मिल गई हो तो वो परेशान हो गई है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा घर में राही से मुलाकात करती है. परिवार से मिलने के बाद अनुपमा काम पर लग जाती है. अनुपमा इंस्पैक्शन करने के लिए प्रेम के रेस्टोरेंट में जाती है. यहां पर अनुपमा को कुछ खामियां नजर आती हैं. अनुपमा को पता नहीं चलता है कि ये रेस्टोरेंट प्रेम का है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है.

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प्रेम से रेस्टोरेंट में टकराएगी अनुपमा सीरियल अनुपमा की कहानी में अनुपमा इंस्पैक्शन के दौरान प्रेम और राही से टकरा जाएगी. वहीं माही अपना खुद का ब्रैंड बना डालगी. इस दौरान माही मीडिया के सामने अपनी ससुरालवालों की धज्जियां उड़ाएगी.

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अनुपमा को लगने वाला है सदमा प्रेम को अपनी नजरों के सामने देखकर अनुपमा को सदमा लग जाएगा. अनुपमा के एक्सप्रेशन्स देखकर राही चौंक जाएगी. वहीं वसुंधरा का गुस्सा माही पर निकलने वाला है, गौतम कहेगा कि माही अनुपमा की वजह से बिगड़ गई है.

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प्रेम की खुशियों को आग लगाएगी अनुपमा जल्द ही प्रेम को पत चलेगा कि अनुपमा ने उसके रेस्टोरेंट पर खुलने से पहले ही बैन लगा दिया है. ये बात जानकर प्रेम को सदमा लग जाएगा. वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा माही की एंट्री पर बैन लगाएगी.

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वसुंधरा देने वाली है अनुपमा को गालियां जल्द ही वसुंधरा को पता चलेगा कि अनुपमा ने प्रेम के रेस्टोरेंट को खुलने से पहले ही बंद करवा दिया है. सच सामने आते ही वसुंधरा का पारा अनुपमा पर फूटने वाला है.

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अनुपमा को खरीखोटी सुनाएगा तोषु प्रेम की हालत देखकर तोषु भी भड़क जाएगा. तोषु अनुपमा को दुनिया की सबसे घटिया मां बताने वाला है. वहीं माही सबको बता देगी कि गौतम एक चोर है. ऐसे में गौतम का नाम बदनाम हो जाएगा.

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प्रेम को लगने वाला है सदमा अनुपमा के लिए प्रेम हलवा बनाएगा. हालांकि अनुपमा प्रेम का दिल तोड़ने वाली है. रेस्टोरेंट पर ताला लगते ही प्रेम डिप्रेशन में चला जाएगा. अनुपमा प्रेम का सामना ही नहीं कर पाएगी.

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