Anupama Spoiler: वसुंधरा के घर में अनुपमा का जीना हराम करेगी..., पीना पड़ेगा बेइज्जती का घूंट

अनुपमा की कहानी में शुरू होने वाला है एक और ड्रामा रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी में एक नया चैप्टर शुरू होने को है. वसुंधरा ने दिल खोलकर अनुपमा और उसके परिवार को अपना लिया है. हालांकि तोषु अभी भी कोठारी परिवार पर भरोसा नहीं कर पा रहा है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, तोषु और पाखी मिलकर वसुंधरा को सबक सिखाने की कोशिश करते हैं. हालांकि अनुपमा सही समय पर आकर मामला संभाल ले जाती है. इसी बीच राही डांस करते करते गिर जाती है, राही को हाथ में चोट लग जाता है, प्रेम अनुपमा से कोठारी हाउस में ही रुकने के लिए कहता है, इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और धमाका होने वाला है.

राही की ससुराल में बनेगी नौकरानी सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, राही की ससुराल में अनुपमा नौकरानी बनने वाली है. अनुपमा राही की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले लेगी.

अनुपमा की बेइज्जती करेगी वसुंधरा की भतीजी घर आते ही अनुपमा से वसुंधरा की भांजी की मुलाकात होने वाली है, ये औरत आते ही अनुपमा को बताएगी कि हमारे यहां पर लड़कियों के ससुराल में परिवार के लोग रहते अच्छे नहीं लगते.

अनुपमा से होने वाली है बड़ी गलती गलती से अनुपमा जाते समय वसुंधरा की भांजी की बातें सुन लेगी. वसुंधरा की भांजी को लगेगा कि अनुपमा कमरे के बाहर कान लगकर सब सुन रही है. ऐसे में वसुंधरा की भांजी अनुपमा पर भड़क जाएगी.

अपनी मां के लिए लड़ेगी राही वसुंधरा की भांजी बार बार अनुपमा को गलत साबित करने की कोशिश करेगी. ऐसे में वसुंधरा की भांजी को राही आड़े हाथ लेने वाली है. राही अपने घर में अनुपमा की बेइज्जती नहीं होने देगी.

शादी करने जाएगी पाखी अनुपमा को भुलाकर पाखी दिवाकर के साथ शादी करने निकल जाएगी. पाखी की इस हरकत के बारे में जाकर अनुपमा को सदमा लग जाएगा. वहीं परिवार के लोगों को भी इस बात का यकीन नहीं होगा.

वसुंधरा की भांजी को सबक सिखाएगी अनुपमा अनुपमा को समझ आएगा कि वसुंधरा की भांजी जानबूझकर उसे खरीखोटी सुना रही है. ऐसे में मौका मिलते ही अनुपमा वसुंधरा की भांजी को अच्छे से सबक सिखाएगी.

