Anupama Spoiler: 'मैं उसका मुंह नोच लूं...' अनुपमा और वसुंधरा की लड़ाई के मजे लेगी पाखी, अपनी मां को जमकर गालियां देगी राही

सीरियल अनुपमा में आने वाली है अनुपमा की शामत
सीरियल अनुपमा में अनुपमा एक बार फिर बुरा फंस गई है. अनुपमा को लगा था कि वो अपना नया काम अच्छे से करने वाली है. हालांकि इस बार भी अनुपमा का परिवार उसके आड़ आ गया है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा प्रेम के रेस्टोरेंट में बहुत कमियां गिनाती है. इस दौरान अनुपमा को पता चलता है कि इस जगह का मालिक प्रेम है.ये बात जानकर अनुपमा को सदमा लग जाता है. अनुपमा प्रेम और राही को बताती है कि उसके रेस्टोरेंट में बहुत कमियां है. अनुपमा प्रेम के रेस्टोरेंट को अप्रूव करने से इनकार कर देती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बखेड़ा खड़ा होने वाला है.