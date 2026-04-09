Anupama Spoiler: 'मैं उसका मुंह नोच लूं...' अनुपमा और वसुंधरा की लड़ाई के मजे लेगी पाखी, अपनी मां को जमकर गालियां देगी राही

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सीरियल अनुपमा में आने वाली है अनुपमा की शामत सीरियल अनुपमा में अनुपमा एक बार फिर बुरा फंस गई है. अनुपमा को लगा था कि वो अपना नया काम अच्छे से करने वाली है. हालांकि इस बार भी अनुपमा का परिवार उसके आड़ आ गया है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा प्रेम के रेस्टोरेंट में बहुत कमियां गिनाती है. इस दौरान अनुपमा को पता चलता है कि इस जगह का मालिक प्रेम है.ये बात जानकर अनुपमा को सदमा लग जाता है. अनुपमा प्रेम और राही को बताती है कि उसके रेस्टोरेंट में बहुत कमियां है. अनुपमा प्रेम के रेस्टोरेंट को अप्रूव करने से इनकार कर देती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बखेड़ा खड़ा होने वाला है.

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प्रेम से रेस्टोरेंट की वजह से अनुपमा के पास जाएगी वसुंधरा सीरियल अनुपमा में जल्द ही आप देखेंगे कि खुद वसुंधरा अनुपमा से मिलने जाने वाली है. वसुंधरा अनुपमा को याद दिलाएगी कि प्रेम उसके ही घर का दामाद है. वसुंधरा अनुपमा को अपना फैसला बदलने के लिए कहेगी.

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अनुपमा के आगे माफी मांगने को राजी हो जाएगी वसुंधरा वसुंधरा दावा करेगी कि वो अनुपमा का फैसला बदलने के लिए नाग रगड़ने के लिए भी राजी है. वसुंधरा बताएगी कि वो अपने बच्चों की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती है. वो अनुपमा से बहुत अलग है.

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अनुपमा को जलील करने की मौका हाथ से नहीं जाने देगी अनुपमा इस दौरान वसुंधरा अनुपमा को खूब जलील करने वाली है. वसुंधरा कहेगी कि अनुपमा ने अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझा. वसुंधरा दावा करेगी कि प्रार्थना की मौत की जिम्मेदार अनुपमा है.

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पाखी लेगी लड़ाई का मजा दूसरी तरफ पाखी इस लड़ाई का मजा लेगी. पाखी भी तोषु के साथ अपनी मां को गलत बताएगी. पाखी कहेगी कि अगर अनुपमा की जगह वो होती तो मामला कुछ और ही होता.

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दिग्विजय को होगा अनुपमा पर शक जल्द ही दिग्विजय को अनुपमा पर शक होगा. दिग्विजय का नौकर उसे बताएगा कि अनुपमा की आवाज जोशी बेन से बहुत मिलती है. दिग्विजय की बेटी जोशी बेन की बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी.

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प्रेम होने वाला है बेहोश रेस्टोरेंट का फैसला अनुपमा नहीं बदलेगी. ऐसे में रेस्टोरेंट पर ताला लगते ही प्रेम घबरा जाएगा. प्रेम चक्कर खाकर बेहोश होने वाला है. ऐसे में राही अनुपमा को खूब कोसने वाली है.

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