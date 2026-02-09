Anupama Spoiler: माही की कैंची जैसी जबान पर लगाम लगाएगी अनुपमा, वसुंधरा के सामने सुनाएगी छिली-छिली

अनुपमा की कहानी में शुरू होगा नया ड्रामा
रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी में बवाल मचा हुआ है. अचानक पता नहीं कहां से कीर्ति अनुपमा की जिंदगी में आ गई है जो कि अपने पति को पैर की जूती समझती है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, कीर्ति आते ही अनुपमा को ताने कसती है. जिसके बाद वो अपने पति के साथ झगड़ा करती है. अनुपमा कमरे के बाहर से दोनों के झगड़े की आवाज सुनती है. कीर्ति अनुपमा को बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है. वहीं दूसरी तरफ अनुपमा राही के साथ मस्ती करती है. राही को याद आता है कि कैसे अनुज अनुपमा के साथ उसकी देखभाल करते थे. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है.