Anupama Spoiler: माही की कैंची जैसी जबान पर लगाम लगाएगी अनुपमा, वसुंधरा के सामने सुनाएगी छिली-छिली

अनुपमा की कहानी में शुरू होगा नया ड्रामा रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी में बवाल मचा हुआ है. अचानक पता नहीं कहां से कीर्ति अनुपमा की जिंदगी में आ गई है जो कि अपने पति को पैर की जूती समझती है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, कीर्ति आते ही अनुपमा को ताने कसती है. जिसके बाद वो अपने पति के साथ झगड़ा करती है. अनुपमा कमरे के बाहर से दोनों के झगड़े की आवाज सुनती है. कीर्ति अनुपमा को बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है. वहीं दूसरी तरफ अनुपमा राही के साथ मस्ती करती है. राही को याद आता है कि कैसे अनुज अनुपमा के साथ उसकी देखभाल करते थे. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है.

राही को ताने कसेगी कीर्ति सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, कीर्ति अनुपमा को बार बार ताने कसने वाली है. इस दौरान कीर्ति ये दिखाएगी कि उसका पति उसे कितना परेशान करता है

माही को जलील करेगी वसुंधरा माही वसुंधरा की सगी बनने की कोशिश करेगी. ऐसे में वसुंधरा माही को मुंह बंद करके काम करने के लिए कहेगी. ऐसे में अनुपमा भी आकर वसुंधरा से बात करने वाली है.

कीर्ति के पति को देखकर परेशान होगी अनुपमा कीर्ति का पति अनुपमा से बहुत प्यार से बात करेगा. इस दौरान कीर्ति के पति की मुलाकात अनुपमा से होगी. कीर्ति के पति की बातें सुनकर अनुपमा को सदमा लग जाएगा.

अनुपमा के सामने जबान चलाएगी माही अनुपमा के सामने राही दावा करेगी कि प्रेरणा और प्रेम को साथ नहीं रखना चाहिए. दोनों के बीच कुछ चल सकता है. ये बात सुनकर वसुंधरा का दिमाग खराब हो जाएगा.

माही की बोलती बंद करेगी अनुपमा माही को अनुपमा जमकर सुनाने वाली है. अनुपमा माही को याद दिलाएगी कि वो खुद को पहले देखे, बाद में प्रेरणा पर सवाल खड़े करे. ऐसे में माही एक बार फिर से रजनी का जिक्र करेगी.

वसुंधरा के सामने ये बात बोलेगी अनुपमा वसुंधरा के सामने अनुपमा कहेगी कि भगवान कृष्ण भी तो इसी तरह से दोस्ती निभा चुके हैं. जब भगवान की दोस्ती पर किसी ने सवाल खड़े नहीं किए, ऐसे में प्रेरणा और प्रेम के रिश्ते के बारे में गलत कैसे बोला जा सकता,

