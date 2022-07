अपने ससुराल में बेटी बनकर सारी जिम्मेदारियां उठा रही हैं TV की ये हसीनाएं, पति के परिवार पर जमकर उड़ाया पैसा TV Actress Spend money for in Laws after Wedding: हाल ही में टीवी अदाकारा ऐश्वर्या शर्मा और दीपिका कक्कड़ ने अपने ससुराल में कार खरीदी है। इन दोनों अदाकाराओं से पहले और भी कई हसीनाएं शादी के बाद ससुराल में खर्चा कर चुकी हैं। इस लिस्ट में अंकिता लोखंडे और दिव्यांका त्रिपाठी जैसी अदाकाराओं का नाम शामिल है।