Anupama: मेकर्स से भाव न मिलने पर इन सितारों ने रातों-रात छोड़ा 'अनुपमा', अब राखी दवे मारेगी शो को लात Celebs Left Anupama After Being Ignored By Makers: रुपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर 'अनुपमा' को लेकर खबरआ रही है कि राखी दवे यानी तसनीम शेख शो को अलविदा कह सकती हैं, क्योंकि उनके किरदार में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। बता दें कि तसनीम शेख से पहले भी कई सितारों ने इस कारण 'अनुपमा' को अलविदा कहा था।