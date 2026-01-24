Anupama Spoiler: अनुपमा को जेल के पीछे सड़ने को मजबूर करेगी रजनी, परिवार के बीच मचेगा कोहराम

1/8





अनुपमा की कहानी में खड़ा होने वाला है नया बवाल रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा में अनुपमा की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं. अनुपमा को नहीं पता है कि वो कैसे चॉल को टूटे से बचाएगी. वहीं पराग को अपने बिजनेस की फिक्र हो रही है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, पराग रजनी की बातें सुनने के बाद सीधा अपने घर पहुंच जाता है. आते ही पराग वसुंधरा के पैरों में गिर जाता है. पराग वसुंधरा को बताता है कि वो उसकी विरासत को बचा नहीं पा रहा है. ऐसे में मां होने के नाते वसुंधरा पराग को संभालती है. दूसरी तरफ अनुपमा चॉल के बाहर रहने को मजबूर हो जाती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा धमाका होने वाला है जिसकी वजह से पूरे शाह परिवार में हंगामा खड़ा हो जाएगा.

रजनी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी अनुपमा सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अनुपमा रजनी के खिलाफ सबूत जमा करने की कोशिश करेगी. हालांकि रजनी अनुपमा को अच्छे से सबक सिखाने वाली है.

राही के गुस्से का शिकार होगी अनुपमा जल्द ही राही को पता चलेगा कि पराग ने अपनी जमीन जायदाद को दांव पर लगा दिया है और वो अनुपमा की वजह से बर्बाद हो सकता है. ये बात जानकर राही अनुपमा पर भड़क जाएगी.

भारती भी लगाएगी अनुपमा पर आरोप राही की तरह भारती भी अनुपमा पर आरोप लगाने वाली है. भारती दावा करेगी कि रजनी कभी भी गलत नहीं हो सकती. भारती की बातें सुनकर अनुपमा को सदमा लग जाएगा.

अनुपमा को जल भेजेगी रजनी जल्द ही रजनी कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से अनुपमा को जेल जाना पड़ जाएगा. ये बात जानकर परिवार के लोग घबरा जाएंगे. जस्सी अनुपमा की मदद करने की कोशिश करेगी.

भारती को सच का आईना दिखाएगी जस्सी जस्सी भारती पर भड़कने वाली है. जस्सी दावा करेगी कि भारती को जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिला है. यही वजह है जो भारती रजनी के जाल में फंस गई है. भारती जस्सी को नजरअंदाज करेगी.

वसुंधरा को लगने वाला है सदमा जल्द ही वसुंधरा को पता चलेगा कि उसका घर बिकने वाला है. ये बात जानकर वसुंधरा को सदमा लग जाएगा. ऐसे में ख्याति वसुंधरा को हिम्मत रखने के लिए कहने वाली है.

