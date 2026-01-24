Anupama Spoiler: अनुपमा को जेल के पीछे सड़ने को मजबूर करेगी रजनी, परिवार के बीच मचेगा कोहराम

अनुपमा की कहानी में खड़ा होने वाला है नया बवाल
रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा में अनुपमा की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं. अनुपमा को नहीं पता है कि वो कैसे चॉल को टूटे से बचाएगी. वहीं पराग को अपने बिजनेस की फिक्र हो रही है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, पराग रजनी की बातें सुनने के बाद सीधा अपने घर पहुंच जाता है. आते ही पराग वसुंधरा के पैरों में गिर जाता है. पराग वसुंधरा को बताता है कि वो उसकी विरासत को बचा नहीं पा रहा है. ऐसे में मां होने के नाते वसुंधरा पराग को संभालती है. दूसरी तरफ अनुपमा चॉल के बाहर रहने को मजबूर हो जाती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा धमाका होने वाला है जिसकी वजह से पूरे शाह परिवार में हंगामा खड़ा हो जाएगा.