Anupama Spoiler: वसुंधरा के हाथ की कठपुतली बनेगी वसुंधरा, अपनी मां की गर्दन पर रखेगी चाकू

अनुपमा की कहानी में आने वाला है एक और भूचाल
रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा में इस समय बवाल मचा हुआ है. अनुपमा चल बचाने के लिए सड़क पर रहने लगी है. अनुपमा ने कसम खा ली है कि वो रजनी को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगी. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, सच सामने आने के बाद वसुंधरा पराग से नाराज हो जाती है. वसुंधरा पराग के हाथ से पानी तक लेने से इनकार कर देती है. वहीं अनुपमा रजनी के खिलाफ सबूत जमा करने की कोशिश करती है. प्रेरणा भी रजनी के पास पहुंच जाती है. प्रेरणा रजनी को डायन कहकर बुलाती है, इतना ही नहीं प्रेरणा, रजनी को उसके बेटे के सामने जलील करती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बवाल खड़ा होने वाला है.