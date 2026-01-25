Anupama Spoiler: वसुंधरा के हाथ की कठपुतली बनेगी वसुंधरा, अपनी मां की गर्दन पर रखेगी चाकू

1/8





अनुपमा की कहानी में आने वाला है एक और भूचाल रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा में इस समय बवाल मचा हुआ है. अनुपमा चल बचाने के लिए सड़क पर रहने लगी है. अनुपमा ने कसम खा ली है कि वो रजनी को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगी. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, सच सामने आने के बाद वसुंधरा पराग से नाराज हो जाती है. वसुंधरा पराग के हाथ से पानी तक लेने से इनकार कर देती है. वहीं अनुपमा रजनी के खिलाफ सबूत जमा करने की कोशिश करती है. प्रेरणा भी रजनी के पास पहुंच जाती है. प्रेरणा रजनी को डायन कहकर बुलाती है, इतना ही नहीं प्रेरणा, रजनी को उसके बेटे के सामने जलील करती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बवाल खड़ा होने वाला है.

वसुंधरा सुनाएगी ये फरमान सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, वसुंधरा ठीक होते ही राही और माही से बात करेगी. वसुंधरा कहेगी कि राही और माही को अनुपमा से बात करनी होगी ताकि घर को बचाया जा सके.

राही और अनुपमा का होगा आमना सामना राही और माही बिना देर किए अनुपमा के पास जाने वाली हैं. राही अनुपमा को जमकर जलील करने वाली है. राही दावा करेगी कि अनुपमा कभी भी उसकी सगी नहीं हो पाई.

राही का साथ देगी माही माही भी राह की तरह अनुपमा को सुनाएगी. माही अनुपमा को याद दिलाएगी कि वो अपनी ही बेटियों के घर को बर्बाद कर रही है. अनुपमा राही और माही की बातों को नजरअंदाज करने वाली है.

अपनी बेटियों को धोखा देगी अनुपमा अनुपमा राही और माही के आगे अपने ईमान को रखने वाली है. अनुपमा फैसला करेगी कि वो किसी भी हालत में पराग और रजनी के प्लान को कामयाब नहीं होने देगी. राही और माही को ये बात बहुत बुरी लगने वाली है.

एक बार फिर होगी अनुपमा पराई राही और माही के लिए अनुपमा एक बार फिर से पराई होने वाली है. राही और माही खुद को बचाने के लिए अनुपमा पर प्रेशर भी बनाने वाली हैं. हालांकि राही और माही के सारे पैतरे बर्बाद हो जाएंगे.

प्रेरणा देगी अनुपमा का साथ राही और माही के जाते ही प्रेरणा अनुपमा का साथ देने वाली है. सबूत जमा करने में प्रेरणा अनुपमा की मदद करेगी. वहीं शाह परिवार के लोग पराग की बर्बादी का तमाशा देखने वाले हैं.

