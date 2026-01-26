Anupama Spoiler: होगी एक और नई शुरुआत... रजनी के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी अनुपमा, ऐसे मिलेगा टिकिट

1/10





अनुपमा की कहानी में शुरू होगी नेतागिरी रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा में इस समय बवाल मचा हुआ है. अनुपमा और रजनी की दोस्ती बर्बाद हो चुकी है. वहीं पराग आराम से बैठकर अपनी बर्बादी का तमाशा देख रहा है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा वसुंधरा से मिलने अहमदाबाद आती है. यहां पर राही और माही अनुपमा को अपना फैसला बदलने के लिए बोलती हैं. ऐसे में अनुपमा वसुंधरा को सपोर्ट करने से मना कर देती है. अनुपमा कहती है कि वो अपने परिवार के लिए चॉलवालों का साथ नहीं छोड़ेगी. अनुपमा के सामने वसुंधरा एक डील रखती है. वसुंधरा कहती है कि अगर उसने चॉलवालों का साथ नहीं दिया तो राही, माही, परी, अंश और ईशानी की जिंदगी संवार देगी. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है.

अनुपमा की जान लेने की कोशिश करेगी रजनी सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अनुपमा रजनी के पीछे पड़ने वाली है. ऐसे में रजनी अनुपमा को जान से मारने की कोशिश करने वाली है. ऐसा करके रजनी बुरी फंस जाएगी.

रजनी के खिलाफ सबूत नहीं जमा कर पाएगी अनुपमा अनुपमा रजनी को फंसाने के लिए सबूत जमा करने की कोशिश करेगी. हालांकि रजनी ने ये जाल इतने अच्छे से बुना है कि अनुपमा को एक भी सबूत नहीं मिलेगा. ऐसे में प्रेरणा अनुपमा की मदद करने वाली है.

रजनी की होने वाली है इमेज खराब अनुपमा रजनी के खिलाफ सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल देगी. इतना ही नहीं अनुपमा रजनी के घर के बाहर धरने पर बैठ जाएगी. ये सारी चीजें देखकर रजनी घबराने वाली है.

अनुपमा को मिलने वाला है चुनाव का टिकिट अनुपमा समझ जाएगी कि वो रजनी को ऐसे हाथ भी नहीं लगा पाएगी. अनुपमा रजनी को हराने के लिए नेतागिरी में उतरने का फैसला करने वाली है. जल्द ही अनुपमा को इलेक्शन का टिकिट मिल जाएगा.

रजनी को चुनाव में हराएगी अनुपमा एक पार्टी अनुपमा की पॉपुलैरिटी देखते हुए उसे टिकिट देने वाली है. जल्द ही अनुपमा रजनी को हराने निकल जाएगी. खबर आ रही है कि अगले इलेक्शन में अनुपमा रजनी की गद्दी छीन लेगी.

चॉलवालों की मदद करेगा अनुपमा नेता बनते ही अनुपमा सबसे पहले चॉलवालों की मदद करने वाली है. चॉलवालों को एहसास होगा कि अनुपमा कितनी अच्छी है. जल्द ही ये लोग अनुपमा से माफी मांगने वाले हैं.

पराग की मदद करने का फैसला करेगी अनुपमा चॉलवालों के बाद अनुपमा पराग की भी मदद करने वाली है. पराग के बिजनेस को बचाने के लिए अनुपमा धरती आसमान एक कर देगी. तब जाकर कहीं राही का गुस्सा ठंडा होगा.

रजनी का करियर होगा तबाह अनुपमा के चुनाव जीतते ही रजनी का दिमाग खराब होने वाला है. सत्ता हाथ से जाते ही रजनी तबाह हो जाएगी. रजनी के पास न तो सत्ता रहेगी और न ही अपने लोग...

