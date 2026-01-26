Anupama Spoiler: होगी एक और नई शुरुआत... रजनी के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी अनुपमा, ऐसे मिलेगा टिकिट

अनुपमा की कहानी में शुरू होगी नेतागिरी
रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा में इस समय बवाल मचा हुआ है. अनुपमा और रजनी की दोस्ती बर्बाद हो चुकी है. वहीं पराग आराम से बैठकर अपनी बर्बादी का तमाशा देख रहा है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा वसुंधरा से मिलने अहमदाबाद आती है. यहां पर राही और माही अनुपमा को अपना फैसला बदलने के लिए बोलती हैं. ऐसे में अनुपमा वसुंधरा को सपोर्ट करने से मना कर देती है. अनुपमा कहती है कि वो अपने परिवार के लिए चॉलवालों का साथ नहीं छोड़ेगी. अनुपमा के सामने वसुंधरा एक डील रखती है. वसुंधरा कहती है कि अगर उसने चॉलवालों का साथ नहीं दिया तो राही, माही, परी, अंश और ईशानी की जिंदगी संवार देगी. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है.