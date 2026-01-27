Anupama Spoiler: अनुपमा को जिंदा जलाने कोशिश करेंगे रजनी के चमचे, प्रेरणा की होगी मौत?

1/8





अनुपमा की कहानी में मचने वाला है बवाल रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी उलझती चली जा रही है. रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में मेकर्स कहानी को उलझाते चले जा रहे हैं. करीब एक महीने से चॉल की कहानी चल रही है. चॉल में चल रहे ड्रामे ने फैंस को भी अब बोर करना शुरू कर दिया है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा रजनी को सबक सिखाने का फैसला करती है. वहीं रजनी भी अनुपमा को तेवर दिखाती है. वहीं वसुंधरा अपने घर को बचाने का प्लान बनाती है. जल्द ही वसुंधरा और रजनी की जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से हंगामा मच जाएगा. चलिए जानते हैं कि सीरियल अनुपमा की कहानी में क्या बड़ा बदलाव आने वाला है.

2/8





रजनी के खिलाफ मोर्चा खोलेगी अनुपमा सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अनुपमा रजनी के खिलाफ मीडिया में बात करेगी. हालांकि अनुपमा मीडिया के सामने रजनी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करेगी.

3/8





रजनी को आने वाली है हंसी अनुपमा के उसूलों को देखकर रजनी को हंसी आ जाएगी. रजनी मान जाएगी कि अनुपमा उसके बारे में भी गलत नहीं बोलेगी. रजनी अनुपमा की भलाई का एक बार फिर से फायदा उठाने वाली है.

4/8





रजनी के घर के बाहर हंगामा मचाएगी अनुपमा अनुपमा मीडिया से मिलने के बाद रजनी के घर जाने वाली है. रजनी के साथ अनुपमा चॉल की औरतों के साथ अंशन करने वाली है. अनुपमा खानापीना तक छोड़ देगी.

5/8





अनुपमा की चॉल में आग लगाएगा वरुण अनुपमा को रोकने के लिए वरुण अनुपमा की चॉल में आग लगाने वाला है. रजनी के कहने पर वरुण ऐसा करेगा. हालांकि वरुण को ये नहीं पता होगा कि अनुपमा को तबाह करने के चक्कर में वो अपनी बहन को ही फंसा देगा.

6/8





आग में फंसेगी प्रेरणा अनुपमा की चॉल में लगी आग में प्रेरणा फंसने वाली है. जस्सी अनुपमा को ये बात बताने वाली है. जस्सी के आग में फंसने की बात सुनकर अनुपमा घबरा जाएगी. जल्द ही ये खबर रजनी तक भी पहुंचेगी.

7/8





आग में कूदने वाली है अनुपमा अनुपमा बिना कुछ सोचे आग में कूदने वाली है. अनुपमा का ये हाल देखकर राही बुरी तरह से घबरा जाएगी. वहीं अनुपमा प्रेरणा को बचाने के लिए सारी हदें पार कर देगी.

8/8



