Anupama Spoiler: अनुपमा को जिंदा जलाने कोशिश करेंगे रजनी के चमचे, प्रेरणा की होगी मौत?

अनुपमा की कहानी में मचने वाला है बवाल
रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी उलझती चली जा रही है. रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में मेकर्स कहानी को उलझाते चले जा रहे हैं. करीब एक महीने से चॉल की कहानी चल रही है. चॉल में चल रहे ड्रामे ने फैंस को भी अब बोर करना शुरू कर दिया है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा रजनी को सबक सिखाने का फैसला करती है. वहीं रजनी भी अनुपमा को तेवर दिखाती है. वहीं वसुंधरा अपने घर को बचाने का प्लान बनाती है. जल्द ही वसुंधरा और रजनी की जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से हंगामा मच जाएगा. चलिए जानते हैं कि सीरियल अनुपमा की कहानी में क्या बड़ा बदलाव आने वाला है.