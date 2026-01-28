Anupama Spoiler: अनुपमा के दुश्मनों से हाथ मिलाएगी राही, अपनी मां को अच्छे से सिखाएगी सबक

1/8





अनुपमा की कहानी में अनुपमा को फिर मिलने वाला है धोखा रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी में इस समय हंगामा मचा हुआ है. अनुपमा रजनी के लिए सिरदर्द बन चुकी है. रजनी ने कभी नहीं सोचा था कि अनुपमा इस तरह से उसके हाथ धोकर पीछे पड़ जाएगी. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा रजनी के घर पर हंगामा मचाने पहुंच जाती है. अनुपमा को देखकर रजनी को मां दुर्गा याद आती हैं. वहीं दूसरी तरफ रजनी अनुपमा का सफाया करने का एक प्लान बनाती है. इस काम की जिम्मेदारी रजनी वरुण को देने वाली है. हालांकि रजनी की ये चाल जल्द ही उस पर ही भारी पड़ जाएगी. वहीं राही भी अनुपमा के लिए सिदर्द बनने वाली है. चलिए जानते हैं कि सीरियल अनुपमा की कहानी में आगे क्या बदलाव आने वाला है.

रजनी को बहुत परेशान करेगी अनुपमा सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अनुपमा रजनी के घर के आगे अंशन करना शुरू कर देगी, अनुपमा के कहने पर चॉल की बाकी औरतें भी रजनी के घर के बाहर धरना देने वाली हैं.

रजनी चलने वाली है अगली चाल रजनी मौका मिलते ही किसी को फोन घुमाने वाली है. रजनी को समझ आ जाएगा कि वो अकेले अनुपमा का सामना नहीं कर पाएगी. ऐसे में जल्द ही अनुपमा की जिंदगी में एक और एंट्री होने वाली है.

प्रेरणा की जान पड़ेगी मुश्किल रजनी के कहने पर वरुण अनुपमा की चॉल में आग लगाने वाला है. इस आग में प्रेरणा फंसने वाली है. अनुपमा सही समय पर सभी लोगों को बचा ले जाएगी. हालांकि प्रेरणा के बारे में अनुपमा को नहीं पता चलेगा.

वरुण को होने वाला है पछतावा आग लगने के बाद वरुण को पता चलेगा कि उसकी बहन प्रेरणा भी चॉल में फंस गई है. ये बात जानकर वरुण को सदमा लगने वाला है. वरुण ये बात अपनी मां को बताएगा.

अनुपमा बचाएगी प्रेरणा की जान अनुपमा अपनी जान पर खेलकर प्रेरणा की जान बचाने वाली है. ऐसा होते ही राही का दिमाग खराब हो जाएगा. राही अनुपमा के दुश्मनों से हाथ मिलाने का फैसला करने वाली है.

राही देने वाली है अनुपमा को धोखा अनुपमा को राही एक बार फिर से धोखा देने वाली है. अपनी मां को सबक सिखाने के लिए राही रजनी के पास जाएगी. राही दावा करेगी कि वो अनुपमा को कभी भी चॉल बचाने नहीं देगी.

