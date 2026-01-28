Anupama Spoiler: अनुपमा के दुश्मनों से हाथ मिलाएगी राही, अपनी मां को अच्छे से सिखाएगी सबक

अनुपमा की कहानी में अनुपमा को फिर मिलने वाला है धोखा
रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी में इस समय हंगामा मचा हुआ है. अनुपमा रजनी के लिए सिरदर्द बन चुकी है. रजनी ने कभी नहीं सोचा था कि अनुपमा इस तरह से उसके हाथ धोकर पीछे पड़ जाएगी. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा रजनी के घर पर हंगामा मचाने पहुंच जाती है. अनुपमा को देखकर रजनी को मां दुर्गा याद आती हैं. वहीं दूसरी तरफ रजनी अनुपमा का सफाया करने का एक प्लान बनाती है. इस काम की जिम्मेदारी रजनी वरुण को देने वाली है. हालांकि रजनी की ये चाल जल्द ही उस पर ही भारी पड़ जाएगी. वहीं राही भी अनुपमा के लिए सिदर्द बनने वाली है. चलिए जानते हैं कि सीरियल अनुपमा की कहानी में आगे क्या बदलाव आने वाला है.