Anupama: पति का कुछ अतापता नहीं... आ गई एक और सौतन, जानिए कौन है वो?

अनुपमा से हुई एक और एंट्री
सीरियल अनुपमा की गिरती रेटिंग ने मेकर्स को परेशान कर रखा है. मेकर्स को समझ नहीं आ रहा है कि अनुपमा की कटती नाक को कैसे बचाया जाए. ऐसे में मेकर्स कहानी का मेकओवर करने में जुटे हुए हैं. खबर है कि सीरियल अनुपमा में जल्द ही नई एंट्री होने वाली है. बताया जा रहा है कि इस एंट्री की वजह से अनुपमा की कहानी पूरी तरह से पलट जाएगी. अनुपमा की कहानी में उसकी एक और सौतन आने वाली है. कहना गलत नहीं होगा कि अनुपमा के पति का भले ही कोई अतापता न हो लेकिन उसकी सौतन जीना हराम करना कभी नहीं भूलती. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि अनुपमा की सौतन कौन बनने वाली है.