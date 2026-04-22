Anupama: पति का कुछ अतापता नहीं... आ गई एक और सौतन, जानिए कौन है वो?

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अनुपमा से हुई एक और एंट्री सीरियल अनुपमा की गिरती रेटिंग ने मेकर्स को परेशान कर रखा है. मेकर्स को समझ नहीं आ रहा है कि अनुपमा की कटती नाक को कैसे बचाया जाए. ऐसे में मेकर्स कहानी का मेकओवर करने में जुटे हुए हैं. खबर है कि सीरियल अनुपमा में जल्द ही नई एंट्री होने वाली है. बताया जा रहा है कि इस एंट्री की वजह से अनुपमा की कहानी पूरी तरह से पलट जाएगी. अनुपमा की कहानी में उसकी एक और सौतन आने वाली है. कहना गलत नहीं होगा कि अनुपमा के पति का भले ही कोई अतापता न हो लेकिन उसकी सौतन जीना हराम करना कभी नहीं भूलती. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि अनुपमा की सौतन कौन बनने वाली है.

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अनुपमा को मिली एक और सौतन रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में अनुपमा एक बार फिर से अपनी सौतन से टकराने वाली है. यहां हम बात कर रहे हैं अनुज की एक्स श्रुति की जो कि किसी जमाने में राही की मां बनने का ख्वाब देखती थी.

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कौन हैं समीक्षा भटनागर आपको बता दें कि श्रुति का किरदार निभाने वाली अदाकारा का नाम समीक्षा भटनागर है. सुकीर्ति कांडपाल क जगह मेकर्स ने समीक्षा भटनागर को श्रुति बना दिया है. आपको बता दें कि समीक्षा भटनागर इससे पहले कई टीवी शोज में काम कर चुकी हैं.

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अनुज की होगी अनुपमा की जिंदगी में एंट्री? माना जा रहा है कि श्रुति के साथ साथ कहानी में अनुज की भी वापसी होने वाली है. सालों बाद अनुज एक नए अंदाज में अनुपमा को अपनी शक्ल दिखाने वाला है. वैसे कहना गलत नहीं होगा कि समीक्षा भटनागर असल जिंदगी में काफी ग्लैमसर हैं.

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श्रुति मचाएगी अनुपमा की जिंदगी में बवाल श्रुति के आते ही अनुपमा की जिंदगी में एक और भूचाल आने वाला है. श्रुति के आने से अनुपमा को एक बार फिर से अनुज की याद जाएगी. हालांकि अनुपमा को जल्द ही एहसास होगा कि वो चाहकर भी कभी अनुज को हासिल नहीं कर पाएगी.

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राही करेगी श्रुति को सपोर्ट माना जा रहा है कि श्रुति के आते ही राही का दिमाग खराब होने वाला है. राही के साथ साथ प्रेम भी श्रुति को सपोर्ट करने वाला है. ऐसे में श्रुति राही के साथ मिलकर अनुपमा को परेशान करेगी.

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अकेली पड़ने वाली है अनुपमा मान जा रहा है कि श्रुति और राही के एक होते ही अनुपमा फिर से अकेली पड़ने वाली है. ऐसे में दिग्विजय और माही अनुपमा को कंधा देने वाले हैं. अनुपमा इन दोनों के सहारे अपना कैफे चलाएगी.

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