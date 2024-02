Anupamaa: सेट पर इन स्टार्स को देख खौल उठता है रूपाली गांगुली का खून, दुश्मनों की लिस्ट में आए गौरव खन्ना Rupali Ganguly Cold War With These Actors On Anupamaa Set: टीवी सीरियल अनुपमा के सेट पर रूपाली गांगुली कई स्टार्स के साथ मस्ती करती हैं। इस बीच ऐसी खबरें भी हैं कि सेट पर रूपाली गांगुली का कई एक्टर्स संग 36 का आंकड़ा है। आइए आपको नाम बताते हैं।