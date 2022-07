TV शोज के मेकर्स से पंगा लेने की गुस्ताखी कर चुके हैं ये 9 सितारे, मिली 'धोखा' देने की सजा These Celebs had a Dispute With The Makers: अनुपमा के मेकर्स की ओर से टीवी के जाने-माने कलाकार पारस कलनावत के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया गया है। पारस के अलावा शिल्पा शिंदे, सिद्धार्थ शुक्ला और करण सिंह ग्रोवर समेत कई सेलेब्स अपने शो के कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े कायदे-कानून तोड़ चुके हैं।