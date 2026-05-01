अनुष्का शर्मा की हील्स देखकर विराट कोहली के उड़ गए थे होश, पहली मुलाकात में नर्वस हो गए थे क्रिकेटर

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की लव स्टोरी

बॉलीवुड इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा 1 मई को 38 साल की हो गई हैं. उनके जन्मदिन पर तमाम चाहने वाले फैंस बधाई दे रहे हैं. अनुष्का शर्मा काफी समय से फिल्मों में नजर आई हैं. हालांकि, वह अपनी निजी जिंदगी को लेकर को चर्चा में बनी रहती हैं. अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के मौके पर उनकी पर्सनल लाइफ यानी उनकी विराट कोहली के साथ लव स्टोरी पर एक नजर डालते हैं. विराट कोहली जब पहली बार अनुष्का शर्मा से मिले थे तब दिलचस्प घटना हुई थी. आइए जानते हैं कि दोनों की पहली मुलाकात के दौरान क्या घटना हुई थी.