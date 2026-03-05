लाल साड़ी पहन स्वर्ग की अप्सरा लगीं Arjun Tendulkar की दुल्हन सानिया, सारा तेंदुलकर ने पिंक साड़ी में गिराईं बिजलियां

अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की शादी की फोटोज वायरल
Arjun Tendulkar- Saaniya Chandhok Wedding: महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक शादी के बंधन में बंध चुके हैं. बीते दो दिनों से अर्जुन और सानिया की शादी के फंक्शन चल रहे थे, जिसकी तस्वीरें और वीडियोज ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. अर्जुन और सानिया मेहंदी और संगीत की फोटोज खूब वायरल हुईं और अब शादी की तस्वीरें भी फैंस के बीच आ गई हैं. इन फोटोज में न्यूली मैरिड कपल अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक ने अपने गॉर्जियस लुक ने हर किसी को खुश कर दिया है. आइए आपको फोटोज दिखाते हैं.