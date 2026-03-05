लाल साड़ी पहन स्वर्ग की अप्सरा लगीं Arjun Tendulkar की दुल्हन सानिया, सारा तेंदुलकर ने पिंक साड़ी में गिराईं बिजलियां

1/8





अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की शादी की फोटोज वायरल Arjun Tendulkar- Saaniya Chandhok Wedding: महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक शादी के बंधन में बंध चुके हैं. बीते दो दिनों से अर्जुन और सानिया की शादी के फंक्शन चल रहे थे, जिसकी तस्वीरें और वीडियोज ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. अर्जुन और सानिया मेहंदी और संगीत की फोटोज खूब वायरल हुईं और अब शादी की तस्वीरें भी फैंस के बीच आ गई हैं. इन फोटोज में न्यूली मैरिड कपल अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक ने अपने गॉर्जियस लुक ने हर किसी को खुश कर दिया है. आइए आपको फोटोज दिखाते हैं.

एक साथ काफी सुंदर लगे अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक ने शादी के बाद पैपराजी को ढेर सारे पोज दिए, जिसमें कपल की केमिस्ट्री और संस्कार साफ दिखे. इसी वजह से कपल की फोटोज जमकर वायरल हो रही हैं.

अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक ने शादी में दिखाए संस्कार अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक ने शादी के बाद पैपराजी से हाथ जोड़कर मुलाकात की. पहले सानिया ने पैपराजी को देखते ही हाथ जोड़ लिए और फिर अर्जुन भी अपनी पत्नी की देखा-देख हाथ जोड़ते हुए नजर आए. इस अंदाज में सानिया ने अपने संस्कार दिखाए.

अर्जुन तेंदुलकर की दुल्हन ने पहनी साड़ी अर्जुन और सानिया का वेडिंग लुक भी यूनिक रहा. सानिया ने बाकी दुल्हन की तरह भारी भरकम लहंगा नहीं पहना. उन्होंने लाल रंग की भारी भरकम साड़ी पहनीं, जिसमें वह स्वर्ग की अप्सरा लगीं. इस साड़ी में वह बॉलीवुड हसीनाओं को टक्कर देती दिखीं.

अर्जुन तेंदुलकर की दुल्हन सानिया की ज्वेलरी पर अटकीं निगाहें सानिया चंडोक ने अपना ब्राइडल लुक लाल साड़ी के साथ मिंट ग्रीन कलर की ज्वेलरी और हाथों में हल्का चूड़ा पहनकर पूरा किया. मांग टीके के साथ उन्होंने अपने बालों को खुला रखा. वहीं. अर्जुन हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले रेड आउटफिट में काफी हैंडसम लगे.

अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की फैमिली फोटो वायरल अर्जुन तेंदुलकर की पूरी फैमिली फोटो भी सामने आई है. इस तस्वीर में सचिन तेंदुलकर का हर खास इंसान दिखा. इस तस्वीर में अर्जुन के साथ उनकी नई नवेली पत्नी सानिया, बहन सारा, मां और पापा साथ नजर आ रहे हैं. इस फैमिली फोटोज में सबके चेहरे पर घर में नए सदस्य के आने की खुशी साफ दिख रही हैं.

भाई अर्जुन की शादी में इतराईं सारा तेंदुलकर वहीं, सारा तेंदुलकर भी अपने भाई की शादी में कमाल की लगीं. सारा ट्रे़डिशनल अवतार में दिखीं. उन्होंने पिंक कलर की भारी भरकम साड़ी पहनी. सारा अपने लुक को हैवी ज्वेलरी से कंप्लीट करती दिखीं. इस लुक में सारा परी के कम नहीं लगीं.

