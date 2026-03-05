Arjun Tendulkar-Saaniya Chandhok की शादी की Photos आईं सामने, अंबानी से बच्चन तक; ग्रैंड सेलिब्रेशन का गवाह बनेंगे ये सितारे

1/8





Arjun Tendulkar-Saaniya Chandhok की शादी की Photos आईं सामने Arjun Tendulkar-Saaniya Chandhok Wedding Photos: पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के बेटे अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) आज यानी 5 मार्च 2026 गुरुवार को सानिया चंडोक (Saaniya Chandhok) के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं. दोनों सात जन्मों के बंधन में बंधने वाले हैं. शादी का जश्न अपने पूरे शबाब पर है और इसमें चार चांद लगाने के लिए अंबानी (Ambani) से लेकर बच्चन्स (Bachchans) और खान्स (Khans) तक पहुंच रहे हैं. जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Viral Photos) हो रही हैं.

2/8





अभिषेक-ऐश्वर्या ने लूट ली महफिल अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक को नए जीवन का आशीर्वाद देने के लिए अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) अपने पूरे के साथ वेन्यू पर पहुंच चुके हैं. हालांकि, उन्होंने पैपाराजी को पोज नहीं दिए, लेकिन अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन (Abhishek Bachchan-Aishwarya Rai Bachchan) ने मुस्कुराते हुए पैप्स को पोज दिए.

3/8





पठान अंदाज में दिखे शाहरुख खान किंग खान यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) भी इस ग्रैंड सेलिब्रेशन का हिस्सा बने. अर्जुन और सानिया को आशीर्वाद देने के लिए वो पत्नी गौरी खान और बेटी सुहाना खान (Suhana Khan) के साथ पहुंचे. शाहरुख समेत पूरी फैमिली ट्रेडिशनल लुक में बेहद खूबसूरत नजर आ रहा था और उन्होंने खुशी-खुशी मीडिया के कैमरों क लिए पोज भी दिए.

Advertisement

4/8





बेटे बहू के साथ शादी का हिस्सा बने मुकेश अंबानी सचिन तेंदुलकर के बेटे की शादी में अंबानी परिवार (Ambani Family) ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. अर्जुन और सानिया को नए वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देने के लिए मुकेश अंबानी नीता अंबानी और बड़े बेटे आकाश अंबानी और बहू श्लोका अंबानी के साथ शादी का हिस्सा बनें.

5/8





आमिर खान ने हाथ जोड़कर किया अभिवादन अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की शादी में आमिर खान (Aamir Khan) भी पहुंचे. एक्टर ने पैप्स को पोज दिए और सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया. अर्जुन की शादी में आमिर खान रेड एंड व्हाइट आउटफिट में नजर आए. मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने इस ग्रैंड इवेंट के लिए चूड़ीदार रेड कुर्ते के साथ नेहरू जैकेट कैरी किया हुआ था.

6/8





आरती सिंह और दीपक चौहान का क्या है कनेक्शन? सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी में गोविंदा की भांजी आरती सिंह (Aarti Singh) भी अपने पति दीपक चौहान (Deepak Chauhan) के साथ नजर आईं. बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों यहां कैसे? बता दें कि, दीपक चौहान इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (ISPL) में 'प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशंस' हैं, जिसकी वजह से उनका तेंदुलकर परिवार से खास कनेक्शन है.

Advertisement

7/8





अकेले पहुंचे फरहान अख्तर अर्जुन और सानिया की शादी में फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) भी नजर आए. एक्टर ने इस ग्रैंड इवेंट के लिए चूड़ीदार कुर्ता और नेहरू जैकेट कैरी किया था, जिसमें वो काफ स्मार्ट लग रहे थे. आमतौर पर वे अपनी पत्नी शिबानी के साथ नजर आते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर के बेटे की शादी के मौके पर वे अकेले ही नजर आए.

8/8



