Arjun Tendulkar-Saaniya Chandhok की शादी की Photos आईं सामने, अंबानी से बच्चन तक; ग्रैंड सेलिब्रेशन का गवाह बनेंगे ये सितारे

Arjun Tendulkar-Saaniya Chandhok की शादी की Photos आईं सामने
Arjun Tendulkar-Saaniya Chandhok Wedding Photos: पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के बेटे अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) आज यानी 5 मार्च 2026 गुरुवार को सानिया चंडोक (Saaniya Chandhok) के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं. दोनों सात जन्मों के बंधन में बंधने वाले हैं. शादी का जश्न अपने पूरे शबाब पर है और इसमें चार चांद लगाने के लिए अंबानी (Ambani) से लेकर बच्चन्स (Bachchans) और खान्स (Khans) तक पहुंच रहे हैं. जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Viral Photos) हो रही हैं.