कौन है पर्दे का सबसे रईस 'राम', 40 साल में कितनी बदली फीस? एक ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

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कौन है पर्दे का सबसे रईस 'राम', 40 साल में कितनी बदली फीस? Who Is Most Expensive Ram On Screen: पौराणिक कथा 'रामायण' पर टीवी शोज से लेकर फिल्में तक बन चुकी हैं. मेकर्स ने अपने-अपने अंदाज में भगवान राम की छवि पर्दे पर उतारी है, लेकिन लोगों को नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही रणबीर कपूर स्टारर मच अवेटेड फिल्म 'रामायण' का बेसब्री से इंतजार है.

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कब आएगा 'रामायण' का पहले लुक? 27 मार्च 2026, शुक्रवार राम नवमी के खास मौके पर मेकर्स फिल्म की पहली झलक फैंस के सामने लाने वाले थे, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे लेकिन मेकर्स ने नाम नवमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि, 'रामायण' की पहली झलक अभी नहीं देख 2 अप्रैल 'हनुमान जयंती' के मौके पर अब फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर किया जाएगा.

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अब तक ये सितारे पर्दे पर बन चुके हैं 'राम' हालांकि, ये पहली बार नहीं है जब कोई एक्टर पर्दे पर भगवान 'राम' का किरदार निभाने वाला है. इसके पहले अरुण गोविल से लेकर प्रभास तक इस रोल को निभा चुके हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि, इन सितारों में 'राम' बनने के लिए किसने कितनी फीस ली?

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अरुण गोविल को मिले थे 40 लाख रुपए 25 जनवरी 1987 करीब 40 साल पहले टीवी पर प्रसारित हुआ रामानंद सागर का ऐतिहासिक 'रामायण' आज भी दर्शकों की पहली पसंद है. इसमें भगवान 'राम' का किरदार एक्टर अरुण गोविल ने निभाया था. इस शो के लिए एक्टर ने लगभग 40 लाख रुपए फीस ली थी. जानकारी के मुताबिक, अरुण को एक एपिसोड के लिए 49 हजार रुपए बतौर फीस मिलती थी और 78 एपिसोड में उन्होंने 40 लाख रुपए कमाए थे.

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'राम' बनने के लिए गुरमीत चौधरी को कितने रुपए मिले थे? इसके बाद पर्दे पर साल 2008 में सुभाष सागर, प्रेम सागर और मोती सागर 'रामायण' लेकर आए थे. इसमें गुरमीत चौधरी ने भगवान राम का किरदार निभाया था और इस रोल के लिए उन्होंने 80 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक पर एपिसोड फीस वसूल की थी.

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आशीष शर्मा ने लिए थे इतने लाख रुपए साल 2015 में निखिल सिन्हा 'सिया के राम' लेकर आए थे, इसमें भगवान राम के रोल में एक्टर आशीष शर्मा को देखा गया था. आशीष ने अपने इस किरदार को काफी अच्छे से निभाया था और यही वजह थी कि इसे दर्शकों का खूब प्यार था. आशीष शर्मा ने भगवान 'राम' के लिए 70 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक पर एपिसोड फीस ली थी.

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हिमांशु सोनी ने कितनी फीस चार्ज की थी? पॉपुलर पौराणिक सीरीज पर काम करते हुए सिद्धार्थ कुमार तिवारी भी साल 2019 में 'रामायण' पर आधारित सीरियल 'राम सिया के लव कुश' लेकर आए थे. इसमें एक्टर हिमांशु सोनी ने भगवान राम का किरदार निभाया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर ने इस रोल के लिए 70 हजार से 1 लाख रुपए तक पर एपिसोड फीस ली थी.

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'राम' बनने के लिए प्रभास ने कितनी फीस ली थी? टीवी शो के बाद पर्दे पर 'रामायण' की गाथा गूंजी थी. साल 2023 में डायरेक्र ओम राउत 'आदिपुरुष' लेकर आए थे जो बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी. इस फिल्म के डायलॉग से लेकर कैरेस्टर तक की खूब आलोचना हुई थी. बता दें कि, मूवी में भगवान 'राम' का किरदार साउथ सुपरस्टार प्रभास ने निभाया था, लेकिन दर्शकों ने इस रोल में उन्हें सिरे से नकार दिया था. बता दें कि, प्रभास ने राम बनने के लिए 100 से 150 करोड़ रुपए की कीमत वसूल की थी.

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