Asha Bhosle Net Worth: खड़े-खड़े किसी को भी खरीद सकती हैं आशा ताई, कहलाती हैं इंडिया की सबसे महंगी सिंगर

कितनी है आशा भोसले की नेटवर्थ
आशा भोसले की इस समय तबियत खराब चल रही है. ऐसे में सोशल मीडिया पर हर कोई आशा भोसले के बारे में ही बात कर रहा है. आशा भोसले के अतीत को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही हैं. ऐसे में आशा भोसले की नेट वर्थ के बारे में बात हो ये तो हो ही नहीं सकता. आशा भोसले ने 7 दशक बॉलीवुड को दिए हैं. एक जमाने में आशा भोसले की आवाज लोगों के कानों में घुला करती थी. आशा भोसले अपनी बहन तला मंगेशकर को टक्कर दे रही थीं. हालांकि वो कभी भी अपनी बहन से आगे नहीं निकल पाईं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आशा भोसले ने सालों में आखिर कितनी कमाई जुटाई है.