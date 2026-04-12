Asha Bhosle Net Worth: खड़े-खड़े किसी को भी खरीद सकती हैं आशा ताई, कहलाती हैं इंडिया की सबसे महंगी सिंगर

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कितनी है आशा भोसले की नेटवर्थ आशा भोसले की इस समय तबियत खराब चल रही है. ऐसे में सोशल मीडिया पर हर कोई आशा भोसले के बारे में ही बात कर रहा है. आशा भोसले के अतीत को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही हैं. ऐसे में आशा भोसले की नेट वर्थ के बारे में बात हो ये तो हो ही नहीं सकता. आशा भोसले ने 7 दशक बॉलीवुड को दिए हैं. एक जमाने में आशा भोसले की आवाज लोगों के कानों में घुला करती थी. आशा भोसले अपनी बहन तला मंगेशकर को टक्कर दे रही थीं. हालांकि वो कभी भी अपनी बहन से आगे नहीं निकल पाईं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आशा भोसले ने सालों में आखिर कितनी कमाई जुटाई है.

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सबसे महंगी सिंगर कहलाती हैं आशा भोसले आशा भोसले बॉलीवुड की सबसे मंहगी फीमेल सिंगर्स में से एक हैं. श्रेया घोषाल और तुलसी कुमार के बाद आशा भोसले का ही नाम आता है. ये हाल तब है जब आशा भोसले कुछ खास गाने नहीं गा रही हैं.

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रानी की तरह जिंदगी जीती हैं आशा भोसले आशा भोसले एक लैविश लाइफस्टाइल जीती हैं. आशा भोसले के कपड़ों से लेकर ज्वैलरी तक सब कुछ क्लासी दिखता है. हालांकि आशा भोसले को दिखावा करना पसंद नहीं है.

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एक गाना गाने के लिए आशा भोसले लेती हैं इतनी फीस आशा भोसले की फीस को लेकर खास जानकारी नहीं है क्योंकि एक जमाने से उन्होंने बॉलीवुड के लिए गाना गाना बंद कर रखा है. हालांकि आशा भोसले के प्राइवेट एलबम्स आज भी लोगों की पहली पसंद हैं.

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खुद का बिजनेस चलाती हैं आशा भोसले आपको जानकर हैरानी होगी कि आशा भोसले का अपना खुद का बिजनेस है. दुनिया के कई कोनों में आशा भोसले रेस्टोरेंट चलाती हैं. साल 2002 से आशा भोसले फाइन डाइनिंग पर काम कर रही हैं. आशा भोसले के दुनियाभर में करीब 14 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट हैं. जिनकी लोकेशन मिडिल ईस्ट, यूके और दुबई है.

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क्या परोसती हैं आशा भोसले आशा भोसले के रेस्टोरेंट ज्यादातर नॉर्थ वैस्ट इंडियन खाना परोसते हैं. यहां पर खाना घर के स्टाइल में बनाया जाता है. यहां से आशा भोसले को बहुत पैसा आता है.

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आशा भोसले के आंकड़े देखकर चौंकेंगे आप आशा भोसले की नेटवर्थ करीब 200-250 करोड़ रुपए है. इसमें से करीब 80-100 करोड़ रुपए की तो आशा भोसले ने केवल प्रॉपर्टी ही खरीद रखी है.

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